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Predsednik SAD Donald Trampizjavio je da ne bi oklevao da ponovo izvede napade na Iran, ukoliko bi procenio da je to neophodno.

U intervjuu za "Sejlem njuz" Tramp je rekao da SAD "trenutno veoma dobro stoje po tom pitanju", navodeći da iz tog područja sada odlazi više nafte nego pre početka rata.

Prema njegovim rečima, SAD potpuno kontrolišu Ormuski moreuz, uprkos učestalim napadima, koji se dešavaju gotovo svakodnevno, na brodove koji tuda prolaze.

"Odgovor glasi - ako bih video da stvari kreću u drugom smeru, napao bih Iran. Moguće je čak i da bih to učinio upravo sada", zaključio je Tramp.