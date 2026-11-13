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Ministar rata SAD Pit Hegseturučio je visoko odlikovanje vojniku koji je na svečanosti povodom Dana veterana na vašingtonskom groblju Arlington kod Grobnice Neznanog vojnika opomenuo njega i njegovu pratnju da budu tihi.

U objavi je napisao: "Volimo vojnike. Volimo standarde. Svaka čast specijalcu!".

Po saopštenju Pentagona, Hegset je u sedištu Ministarstva odbrane ugostio vojnu jedinicu koja čuva grobnicu i Tomasu Iglesijasu uručio "Medalju za pohvalu u zajedničkoj službi" (Joint Service Commendation Medal) "za obavljanje dužnosti kod Grobnice Neznanog vojnika 11. novembra 2026. godine".

Iglesijas je opomenuo Hegseta, njegovu suprugu Dženifer i grupu njegovih saradnika pošto se tokom fotografisanja, po završetku ceremonije kojoj su prisustvovali predsednik SAD Donald Tramp i potpredsednik Džej-Di Vens, začuo glasan smeh.

Grobnica Neznanog vojnika jedno je od najsvečanijih i najpoštovanijih ratnih spomenika u SAD, jer je večno počivalište neidentifikovanih vojnika iz Prvog i Drugog svetskog rata, kao i Korejskog rata. Od 1948. godine Grobnicu neprekidno čuvaju vojnici 3. pešadijskog puka američke vojske, poznatog i kao "Stara garda" (The Old Guard).

"Medalja za pohvalu u zajedničkoj službi" smatra se jednim od značajnijih vojnih odlikovanja i obično se ne dodeljuje vojnicima nižeg čina.

Ubrzo pošto se pojavio snimak na kojem vojnik opominje zvaničnike, glavni portparol Pentagona Šon Parnel je izjavio da je vojnik "ispravno i s poštovanjem podsetio prisutne na neophodnost pristojnog ponašanja".

Kurir.rs/Beta/AP

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