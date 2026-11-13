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Bivši izvršni direktor kompanije Nvidija Džensen Huang pozvan je da sledećeg meseca svedoči pred odborom Senata o svojoj navodnoj aferi sa ženom za koju se sumnja da je kineski špijun.

Huang je u četvrtak iznenada podneo ostavku na mesto čelnika jedne od najvrednijih kompanija na svetu nakon otkrića o navodnim vanbračnim aferama, što predstavlja zapanjujući pad koji je izazvao šok širom Silicijumske doline.

Ministar trgovine Hauard Latnik, koji je pod lupom javnosti zbog izvoza osetljivih Nvidia čipova za veštačku inteligenciju u Kinu, takođe je pozvan da se u decembru pojavi pred Odborom za bankarstvo Senata.

Nvidia je za samo pet dana izgubila 550 milijardi dolara tržišne vrednosti na berzi dok je skandal punio novinske stupce.

1/11 Vidi galeriju Džensen Huang, izvršni direktor tehnološle kompanije "Nvidija" koja proizvodi čipove Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP

Poziv iz Kongresa i pitanja nacionalne bezbednosti

Senator Tim Skot poslao je u četvrtak pisma Huangu i Latniku u kojima zahteva njihovo svedočenje pred Odborom za bankarstvo Senata.

"Nedavni izveštaji izazivaju ozbiljnu zabrinutost u vezi sa našom nacionalnom bezbednošću i zaštitom osetljive američke tehnologije", objavio je ovaj republikanac iz Južne Karoline na mreži X.

"Američki narod zaslužuje odgovore", dodao je on.

Skot je zatražio od Huanga da se dobrovoljno pojavi 3. decembra, ali je i upozorio da bi odbor mogao da izda obavezujući sudski poziv kako bi ga primorao na svedočenje.

Tri odbora Predstavničkog doma – za obaveštajne poslove, spoljne poslove i odbor za Kinu – takođe su poslala pismo Huangu pozivajući ga na saslušanje iza zatvorenih vrata 1. decembra.

Latnik je pod istragom jer su neimenovani zvaničnici u administraciji predsednika SAD Donalda Trampa informisali američke medije da je ministar trgovine kočio napore da se pooštre ograničenja izvoza naprednih AI čipova u Kinu.

Portparol Ministarstva trgovine rekao je američkim medijima da je Latnik "proaktivno“" pristao da se pojavi pred Odborom za bankarstvo Senata.

Dve afere i sumnje u špijunažu

Huang, koji je zaštitno lice kompanije Nvidia od 1993. godine, priznao je u nedelju da je bio "neveran" svojoj supruzi nakon izveštaja da je imao aferu sa Alis Huang, za koju se sumnja da je kineski špijun.

1/4 Vidi galeriju Alis Huang i Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, Brendon Cook/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

U sredu je objavljeno da je imao i drugu vezu, ovoga puta sa jednom od izvršnih direktorki u kompaniji Nvidija.

Alis Huang (nije u srodstvu s njim) radila je na rukovodećoj poziciji u singapurskoj firmi Megaspeed. Prema pisanju Njujork tajmsa, sumnja se da je ona bila obaveštajni saradnik Kine. Kina je odbacila te optužbe kao klevetu. Američki državni tužilac Tod Blanš izjavio je u četvrtak da Ministarstvo pravde još nije donelo nikakve zaključke o tome da li se Alis Huang bavila špijunažom za Peking.

Zvaničnici kompanije Nvidia od srede su u više navrata odbili da daju komentar. Huangov lični predstavnik takođe je u četvrtak odbio da komentariše slučaj.

Prema navodima američkih medija, Huangova navodna druga afera bila je sa dugogodišnjom izvršnom direktorkom kompanije Nvidija, Kimberli Pauel, koja je u kompaniji bila direktno podređena njemu.

1/3 Vidi galeriju Kimberli Pauel, potpredsednica za zdravstvo u kompaniji Nvidija Foto: Printscreen/Youtube/Stateside Pulse, Nvidia, Printscreen/Linkedin

Reakcije zaposlenih i interna istraga

Izvori su za BBC rekli da su zaposleni u kompaniji Nvidija primetili da su njih dvoje neobično bliski. Uglavnom se očekivalo da će Huang prebroditi krizu nakon što je prva afera dospela u javnost, čak i nakon što je Nvidia objavila da je pokrenula istragu o tome da li je njen izvršni direktor bio "meta strane obaveštajne operacije".

Jedan sadašnji član osoblja kompanije Nvidija rekao je za BBC da su obični radnici unutar kompanije prvobitne izveštaje o njegovom neverstvu manje-više olako shvatili.

Tek kada je u javnost dospela Huangova navodna afera sa izvršnom direktorkom kompanije Nvidija, radnici su počeli da misle "ovo je ludo", navela je ta osoba.

Drugi zaposleni u kompaniji Nvidija rekao je da im je naloženo da ne razgovaraju sa medijima niti da na bilo koji drugi način javno komentarišu situaciju.

Mnogi zaposleni zaradili su milione dolara kroz kompenzacije zahvaljujući mogućnosti da unovče svoje akcije kompanije Nvidija dok je njihova vrednost naglo rasla.

Nvidia je saopštila da "nema razloga da veruje da su nacionalna bezbednost ili tajne kompanije Nvidija ugroženi", ali je obećala da će njena nezavisna istraga razmotriti sve dostupne informacije.

Potraga za naslednikom i istorijski pad akcija

Meteorski uspon kompanije predvodio je Džensen Huang, koji je postao glavni pokretač industrije veštačke inteligencije, koja se oslanja na moćne računarske čipove koje proizvodi Nvidia.

Prvobitno su ti čipovi bili dizajnirani za kompjuterske igre.

Međutim, kako je tehnologija veštačke inteligencije u poslednje četiri godine evoluirala u četbotove i velike jezičke modele, kompanijama koje razvijaju AI alate iznenada je postao potreban ogroman broj računarskih čipova kompanije Nvidia koji mogu da obrađuju velike količine podataka.

Nvidia sada traži stalnu zamenu za Huanga. Finansijska direktorka Kolet Kresimenovana je u četvrtak za vršioca dužnosti izvršnog direktora.

Nekoliko insajdera iz tehnološkog sektora sa kojima je BBC razgovarao ove nedelje istaklo je da je Huangov pad glavna tema razgovora u krugovima u oblasti zaliva San Franciska, području prepunom zaposlenih u tehnološkim kompanijama, direktora iz ove industrije i milijardera.

Huang je u braku sa Lori Huang 40 godina. Oboje njihove dece takođe su na rukovodećim pozicijama u kompaniji Nvidija.

1/7 Vidi galeriju Šef Nvidije Džensen Huang sa suprugom Lori Huang Foto: Jacquelyn Martin/AP, Jordan Strauss/Invision, Alex Brandon/AP

Ovonedeljni pad akcija kompanije Nvidija najznačajniji je petodnevni pad koji je kompanija zabeležila otkako je pre 27 godina izašla na berzu.