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Ukrajinske snage napale su sinoć veliku rafineriju nafte u ruskom gradu Volgogradu i proizvodni pogon u Rostovu na Donu, izveštava Kijev Independent.

Ovaj napad dronom dogodio se samo dan nakon trilateralnih mirovnih pregovora u Abu Dabiju, a njime Ukrajina nastavlja svoju kampanju uništavanja infrastrukture koja snabdeva rusku vojsku i smanjuje energetske prihode Moskve.

Požar i eksplozije u jednoj od najvećih ruskih rafinerija

Ukrajinski kanali za praćenje Eksilenova+ i Supernova+ prijavili su plamen i eksplozije u rafineriji Lukoil-Volgogradnjeftepererabotka. To je jedna od najvećih rafinerija nafte u Rusiji, koja može godišnje da preradi 15 miliona metričkih tona sirove nafte.

Snimci očevidaca sa mesta događaja pokazuju plamen iz rafinerije kako osvetljava noćno nebo, a čuje se i dejstvo ruske protivvazdušne odbrane.

U Rusiji su na snazi ograničenja goriva zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu, pa se na video snimcima iz Volgograda vide građani koji čekaju u redovima na benzinskim pumpama nakon ovog napada.

Guverner potvrdio masovni napad na Volgograd

Regionalni guverner Volgograda, Andrej Bočarov, potvrdio je da je grad pretrpeo "masovni" napad i da požari gore u južnoj industrijskoj zoni grada.

Rafinerija u Volgogradu jedan je od najvećih objekata u vlasništvu Lukoila, drugog najvećeg proizvođača nafte u Rusiji. Ukrajinske snage su 2. oktobra već ciljale taj objekat, koji se nalazi oko 400 kilometara od ukrajinske granice.

Dronovi oštetili zgrade u Rostovu na Donu, napadnuta i Moskva

Jugozapadno od Volgograda, guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar potvrdio je da su Ukrajinci takođe napali Rostov na Donu.

Prema njegovim rečima, nakon ukrajinskih udara, požari su izbili u proizvodnom pogonu i skladištu, dok su ostaci oborenih dronova oštetili stambenu zgradu.

Ranije, 8. novembra, ukrajinski dron je već napao Rostov na Donu, oštetivši most i elektrane, zatvorivši puteve i prekinuvši struju u gradu.

Ovi napadi su se dogodili ubrzo nakon što su desetine ukrajinskih dronova takođe napale Moskvu u noći 13. novembra. Prema rečima ruskih zvaničnika, napad je poremetio letove na nekoliko glavnih aerodroma u Moskovskoj oblasti.