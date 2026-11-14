TRAMP TRAŽI VIŠE PARA ZA VOJSKU: Pozvao Senat da odobri dodatnih 350 milijardi dolara Pentagonu
- Donald Tramp pozvao je Senat SAD da odmah odobri dodatnih 350 milijardi dolara za Pentagon kroz budžetsko usklađivanje.
- Poručio je da republikanci moraju da ispune obaveze prema vojnicima, dok demokrate to, kako kaže, nikada neće učiniti.
Američki predsednik Donald Tramp pozvao je Senat Sjedinjenih Američkih Država da odobri dodatna sredstva Pentagonu u vrednosti od 350 milijardi dolara.
- Pozivam rukovodstvo Senata da odmah pristupi usvajanju predloga zakona o budžetskom usklađivanju (reconciliation bill) u vrednosti od 350 milijardi dolara, kako bismo našim hrabrim ratnicima obezbedili odlučujuću prednost koju zaslužuju - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Prema njegovim rečima, republikanci u Senatu moraju da "ispune ono što duguju našim ratnicima".
- Demokrate to nikada neće učiniti. Sada je trenutak - ocenio je Tramp.
Na međuizborima u SAD održanim prošle nedelje, Demokratska stranka preuzela je kontrolu nad oba doma Kongresa SAD, a dužnosti će preuzeti u januaru.
(Kurir.rs/Tanjug)