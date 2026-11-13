- Današnje prvo čitanje zvuči kao blistav uvod u neko muzičko delo. Mudrost je sjajna i neuvenjiva; lako je mogu ugledati oni koji je vole, a lako je mogu pronaći oni koji je traže. Ona ide u susret onima koji žele da je upoznaju. Ko je traži od rane zore, neće se umoriti, naći će je kako sedi pred njegovim vratima. Samo pruži ruku - i eto je. Potreban je trud, potrebna je vera, a ipak, sve se dobija s lakoćom. Bog traži mene i pronalazi me; ja nastojim da uzvratim jednakom ljubavlju. Medeni mesec vere. Ali, šta ako nije tako? Šta ako čovek ostane da govori zidu? Praznini koja, čini se, ne može da odgovori? Šta ako je vera hladna, umesto topla? Ne samo teška ili beskorisna, već zapravo odbojna?”