TELO SVEŠTENIKA PRONAĐENO OBEŠENO O DRVO U PARKU: Prolaznik zatekao jezivu scenu u Rimu - Pre smrti objavio POTRESNU PORUKU na Fejsbuku
- Ruski sveštenik Nikita Kušnarev pronađen je obešen o drvo u rimskom parku San Saba, a prolaznik je rano ujutru prijavio telo.
- Istražitelji za sada ne vide ništa sumnjivo, dok je park bio zatvoren tokom istrage i obdukcije.
- Pre smrti objavio je dugačak tekst na Fejsbuku, u kojem je pisao o veri, tišini i unutrašnjoj praznini.
Ruski sveštenik Nikita Kušnarev, poreklom iz Vladivostoka, pronađen je obešen o drvo u Parko dela Rezistenca u četvrti San Saba u Rimu.
Uzbunu je u ponedeljak, 7. novembra, podigao jedan prolaznik koji je ugledaotelo.
Kako piše "Il Mesađero", hitne službe su izašle na teren ali svešteniku nije bilo spasa.
Istražitelji smatraju da ne postoji ništa sumnjivo u ovom incidentu - neposredno ispod drveta pronašli su nekoliko manjih cigala, koje je sveštenik, po svemu sudeći, iskoristio.
Ipak, mnoga pitanja ostaju otvorena, uključujući i razloge koji su naveli sveštenika da oduzme sebi život.
Radi nesmetanog sprovođenja istrage i forenzičkog rada, park je ostao zatvoren tokom celog prepodneva, a ponovo je otvoren tek nakon što je telo Kušnareva prevezeno u Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.
Pre smrti ovaj katolički sveštenik objavio je opširan tekst na svom Fejsbuk profilu.
- Današnje prvo čitanje zvuči kao blistav uvod u neko muzičko delo. Mudrost je sjajna i neuvenjiva; lako je mogu ugledati oni koji je vole, a lako je mogu pronaći oni koji je traže. Ona ide u susret onima koji žele da je upoznaju. Ko je traži od rane zore, neće se umoriti, naći će je kako sedi pred njegovim vratima. Samo pruži ruku - i eto je. Potreban je trud, potrebna je vera, a ipak, sve se dobija s lakoćom. Bog traži mene i pronalazi me; ja nastojim da uzvratim jednakom ljubavlju. Medeni mesec vere. Ali, šta ako nije tako? Šta ako čovek ostane da govori zidu? Praznini koja, čini se, ne može da odgovori? Šta ako je vera hladna, umesto topla? Ne samo teška ili beskorisna, već zapravo odbojna?”
(Kurir.rs/Il Messaggero)