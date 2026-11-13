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Milioni ljudi širom sveta suočavaju se sa masovnim prekidima u radu Majkrosoftovih usluga, uključujući alate kao što su Outlook, Teams i Copilot, u globalnom prekidu koji traje više od 10 sati. Iako stručnjaci upozoravaju da bi ovo moglo da se pretvori u jedan od najgorih prekida u istoriji sa štetom od milijardi dolara, Majkrosoft je odbacio sumnje o hakerskom napadu i rekao da radi na rešenju.

Prekid je pogodio korisnike širom sveta. Downdetector, veb-sajt koji prati izveštaje o problemima, objavio je da se za samo jedan sat problem proširio na 74 zemlje. Izveštaji o problemima sa Outlook-om dostigli su skoro 140.000 u četvrtak kasno popodne po srednjoevropskom vremenu, što je više od 2.000 puta iznad normalnog.

Evo šta je uzrok

Šta je tačno uzrok? Majkrosoft kaže da nije u pitanju sajber napad, već problem u sopstvenoj infrastrukturi - tačnije, "povećano opterećenje" u nekoliko regiona. Kako su objasnili, problem nije izazvan previše korisnika, već zato što je određeni broj servera neočekivano prestao da radi, pa su preostali serveri postali preopterećeni i jednostavno nisu mogli da obrade sve zahteve.

Iako je Majkrosoft u jednom trenutku optimistično objavio da vide "pozitivne rezultate" od popravki, ubrzo su priznali da njihov plan ne ide po planu.

Upozorili su da čak i kada servisi rade, mogu ponovo da se sruše čim se korisnici počnu povezivati, i sada testiraju alternativne načine kako bi ljudima omogućili pristup alatima bez potpunog zagušenja sistema.

Ogromne razmere kvara

Razmere ovog kvara su ogromne. Preko 430 miliona ljudi koristi Majkrosoftove aplikacije, dok više od 90 odsto najvećih svetskih kompanija koristi svog AI četbota Copilot. Pad sistema nije zaobišao tehnološke gigante poput OpenAI-a i Anthropic-a, a u nekim zemljama, poput Singapura i Australije, izazvao je ozbiljne probleme u radu vladinih službi.

Singapurske vlasti su rekle građanima da koriste kol centre za hitne slučajeve, dok je država Novi Južni Vels u Australiji zamolila ljude da odlože dolazak u svoje kancelarije. Problem je osetio i tamošnji zdravstveni sektor, ali Australijsko medicinsko udruženje kaže da briga o pacijentima nije ugrožena jer bolnice uvek mogu da se vrate na papirne recepte.

Činjenicu da problem nije samo u odlaganju sastanaka potvrđuje činjenica da je Predstavnički dom SAD objavio da je prekid uticao i na njihove korisnike.

U Australiji su među pogođenim institucijama bile obaveštajna služba i savezna policija. Ministar za sajber bezbednost te zemlje, Toni Berk, rekao je da Majkrosoft veruje da je ova situacija „slična onoj koju smo videli u slučaju Kraudstrajk, gde je ažuriranje pošlo po zlu“, podsećajući na nedavni globalni kolaps koji je srušio bolnice i aerodrome širom sveta.

"Neverovatna nesposobnost"

Stručnjaci za bezbednost ne biraju reči. Poznati stručnjak za sajber bezbednost, Troj Hant, upozorava da je Majkrosoft zapravo ogroman deo "kičme" interneta, zbog čega su posledice ovog prekida mnogo šire od samog prekida rada.

Ovaj kvar, objašnjava Hant, direktno sprečava ljude da zakazuju termine, potvrđuju kupovine na mreži i pristupaju raznim nalozima, što pokazuje koliko je važno da kompanije imaju rezervne planove.

S druge strane, ako se zapravo ne radi o hakerskom napadu, stručnjak Pol Spejn iz kompanije Gorila Tehnolodži kaže da ovaj prekid rada ukazuje na "neverovatnu nesposobnost" koja je prouzrokovala da kompanije praktično izgube ceo radni dan.

Upozorenja klijentima da paze na prevarante

Zbog ove paralize, banke, univerziteti i institucije širom sveta sada izdaju upozorenja svojim klijentima da paze na prevarante. Hakeri već koriste paniku slanjem lažnih imejlova ili SMS poruka koje nude „IT podršku“, dok u stvari pokušavaju da ukradu podatke ili instaliraju zlonamerne aplikacije.