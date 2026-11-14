Planeta
POJAVILA SE NOVA RUPA NA SUNCU: Da li Zemlju čekaju geomagnetne smetnje?
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Nova koronalna rupa na Suncu mogla bi ovog utorka da izazove manje geomagnetne poremećaje na Zemlji, navode ruska Laboratorija za solarnu astronomiju pri Institutu za istraživanje svemira (IKI RAN) i Institut za solarno-terestričku fiziku (ISTP SO RAN).
- S obzirom na geometriju i veličinu koronalne rupe, ona ne može da izazove ništa značajno. Modeli predviđaju manje poremećaje usled ove rupe za 17. novembar (utorak) - navodi se u saopštenju.
(Kurir.rs/TASS)
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