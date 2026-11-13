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"Izražavam najdublju zahvalnost svim šefovima država i vlada koji su prisustvovali Samitu lidera COP31, održanom u Antaliji. U vremenu kada se na medunarodnom planu suočavamo s velikim izazovima, okupljanje i lično prenošenje poruka imaju poseban značaj. Vaše prisustvo potvrdilo je vašu političku posvećenost klimatskom delovanju i uverenje da izazove s kojima se suočavamo možemo prevazići zajedničim naporima.

Takode zahvaljujem svirn stranama, međunarodnim organizacijama, multilateralnim razvojnim bankama i zainteresovanim akterima na njihovom aktivnom doprinosu Samitu. Pristupi koje ste predstavili, kao i spremnost da se konstruktivno uključite u proces, snažno su ohrabrili rad COP31. Naše predsedavanje će taj duh, uz uvažavanje zabrinutosti i prioriteta svih strana, podići na još viši nivo.

U ovom periodu, kada ulazimo u drugu deceniju primene Pariskog sporazuma, razmena mišljenja koju smo ostvarili ponovo je potvrdila da borba protiv klimatskih promena predstavlja i naučni i moralni imperativ. Odgovornost obuhvata sve ljude čiji su životi

već pogodeni, buduće generacije, kao i našu planetu od koje zavise naša društva i naše priverede.

Široka zajednička osnova koja se iskristalisala tokom razgovora uliva mi ohrabrenje. Države su u Antaliju došle s različitim iskustvima, prioritetima i nacionalnim okolnostima; medutim, te razlike nisu sprečile uspostavljanje zajedničkog temelja. Takva atmosfera predstavlja dragocenu osnovu za dijalog i saradnju koji se nastaviti tokom COP31 i nakon njegovog završetka.

Posebno ohrabruje činjenica da se ta zajednička osnova odrazila na prioritete Akcione agende COP31. Događaji na visokom nivou, održani tokom Samita, omogućili su temeljnu raspravu o elektrifikaciji, sprovođenju preuzetih obaveza, zelenoj industrijalizaciji, otpornosti, nultoj stopi otpada i finansiranju klimatskih aktivnosti. Ti događaji su takođe skrenuli pažnju na prioritete Afrike, Pacifika i drugih regiona, kao i na značaj unapređenja klimatskog delovanja na način koji odgovara razvojnim potrebama i nacionalnim okolnostima.

Nedavne prirodne katastrofe, gubici ljudskih života i uništavanje sredstava za život jasno ukazuju na hitnost delovanja s humanitarnog stanovišta. Želim da izrazim solidarnost sa pogođenim zajednicama i svima koji podržavaju njihov oporavak. Iskustva tih zajednica naglašavaju značaj jačanja otpornosti i prilagođavanja, uz mere za ublažavanje posledica, uključujući snažnije sisteme ranog upozoravanja na klimatske rizike i bolju zaštitu onih koji su tim rizicima najizloženiji. Dok koristimo mogućnosti koje pruža elektrifikacija, zelena industrijalizacija i održivi razvoj, ova pitanja moraju ostati u središtu naše pažnje.

Samit COP31 takođe je istakao značaj pristupa finansijskim sredstvima za one kojima su ona najpotrebnija, zbog čega je „Most za sprovođenje klimatskih obaveza“ naišao na snažnu podršku. Cilj ovog mehanizma jeste da, kroz bližu saradnju država, finansijskih institucija i drugih strana, postojeće obaveze pretoči u konkretne rezultate i pruži podršku aktivnostima koje same države predvode u oblastima prilagođavanja, otpornosti i održivog razvoja.

COP31 je osmišljen kao konferencija usmerena na sprovođenje dogovorenog. U tom smislu, raduje me podrška pružena „Globalnoj obavezi elektrifikacije 35 x 35“. Tokom Samita mnogi lideri istakli su mogućnosti koje elektrifikacija pruža, a brojne zemlje već su pristupile ovoj inicijativi. Širenje elektrifikacije primenom modela prilagođenih sopstvenim potrebama i prioritetima zemalja može doprineti energetskoj bezbednosti i razvoju.

Svojim liderstvom u Okviru Akcione agende COP31 nastojali smo da samom sprovodenju dogovorenog damo veći politički značaj i da okupimo vlade i zainteresovane aktere oko praktičnih rešenja. Dok ostvarujemo napredak u primeni Pariskog sporazuma, nadamo se da će trajni doprinos našeg predsedavanja biti uspostavljanje bliže saradnje izmedu onih koji utvrduju nacionalne prioritete i onih koji u njihovom ostvarivanju. Partnerstvo izmedu Turske i Australije izraz je poverenja u multilateralizam. Ovaj model, koji povezuje geografski udaljene zemlje s različitim okolnostima i izazovima, pokazuje značaj saradnje radi ostvarivanja zajedničkog cilja. Zadovoljan sam ovim partnerstvom, kao i pacifičkih ostrvskih država u procesu COP31, pre svega Tuvalua i Fidžija, domaćina sastanka uoči Cop-a (Pre-COP).

Održive prakse zahtevaće doprinos svakog segmenta društva. Dok vlade pružaju smernice kroz nacionalne prioritete i politike, poslovni sektor, finansijske institucije, lokalne samouprave i civilno društvo obezbeđuju resurse, stručnost i iskustvo koji mogu pomoći da se ti prioriteti sprovedu u delo. Pozdravljam njihovo učešće u procesu, kao i mogućnosti za saradnju koje Akciona agenda pruža radi podrške naporima koje predvode same države. U nastavku pregovora podstičem sve strane da očuvaju konstruktivan duh Samita lidera. Politička posvećenost iskazana u Antaliji ohrabruje rad koji će se odvijati u okviru Pariskog sporazuma. Sačuvajmo tu odlučnost, nastavimo napore usmerene na sprovodenje dogovorenog i učinimo cilj ograničavanja zagrevanja na 1,5 °C dostižnim."

Predsednik Republike Turske, Njegova ekselencija Redžep Tajip Erdogan