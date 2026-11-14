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Severna Koreja izmenila je ustav i promenila proporcije svoje zastave prvi put od uspostavljanja vlasti 1948. godine, navedeno je u revidiranom osnovnom zakonu objavljenom na veb-sajtu portala "Naenara".

Prema članu 166. izmenjenog ustava, odnos visine i širine zastave sada iznosi jedan prema 1,65, umesto dosadašnjeg odnosa jedan prema dva, preneo je Jonhap.

Pravilo o prethodnoj proporciji ostalo je nepromenjeno sve do ustavnih izmena u septembru 2023. godine.

Dizajn zastave nije menjan: u sredini se nalazi široka crvena pruga, iznad i ispod nje su uske bele pruge, a zatim plave pruge, dok je u belom krugu smeštena crvena petokraka zvezda.

U ustavu je navedeno da crvena pruga simbolizuje krv koju su prolili borci protiv japanske okupacije, posvetivši živote odbrani slobode i nezavisnosti zemlje tokom kolonijalne vladavine Japana od 1910. do 1945. godine.

Beli krug i dve bele pruge predstavljaju odanost naroda nacionalnom lideru i vladajućoj Radničkoj partiji Koreje, dok plave pruge simbolizuju revolucionarni duh naroda u borbi za mir, prijateljstvo i jedinstvo u svetu, kao i suverenitet zemlje.

Analitičari smatraju da bi promena razmere zastave mogla da odražava napore Pjongjanga da pod vođstvom Kima, trećeg vladara iz iste porodice, stvori novi nacionalni imidž.