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Džon Alen Rubio (46), osuđen za ubistvo troje male dece koju je odgajao, pogubljen je smrtonosnom injekcijom u četvrtak uveče u američkoj saveznoj državi Teksas, gotovo 23 godine nakon zločina koji je potresao javnost.

Rubio je pogubljen u državnom zatvoru u Hantsvilu, a smrt je proglašena u 18.47 časova po lokalnom vremenu, 21 minut nakon početka primene smrtonosne injekcije, preneo je Foks njuz.

On je osuđen za ubistvo troje dece - Hulise Kesade (3), Džona Estebana Rubija (1) i dvomesečne Meri Džejn Rubio, koje je 2003. godine izbo nožem i obezglavio u stanu u Braunsvilu, na jugu Teksasa.

Poslednje reči ubice

U završnoj izjavi Rubio je zahvalio porodici i prijateljima na ljubavi i razumevanju, priznao da više nije ista osoba kakva je nekada bio i izrazio ljubav prema supruzi.

"Želim da kažem da mi je žao porodici moje supruge. Ne mogu da promenim prošlost, ali mogu da vam kažem da će se moj život uskoro završiti. Ali to vas neće učiniti srećnim. Uskoro ću biti sa svojom decom. Spreman sam da odem u raj i budem sa svojim Gospodom i Spasiteljem", naveo je.

Zločin se dogodio 11. marta 2003. godine u stanu bez prozora, u kojem su Rubio i njegova vanbračna supruga Anđela Kamačo ubili troje dece. Rubio nije bio biološki otac dvoje starije dece, ali je preuzeo roditeljsku ulogu u njihovom odrastanju.

Prema sudskim dokumentima, u periodu pre ubistava Rubio je tvrdio da su deca opsednuta i predstavljao sebe kao "izabranog" koji treba da spase svet.

Izjasnio se da nije kriv

Tokom suđenja se izjasnio da nije kriv zbog neuračunljivosti. Stručnjaci odbrane dijagnostikovali su mu paranoidnu šizofreniju, ali su veštaci tužilaštva osporili takve nalaze.

Njegova odbrana ukazivala je i na teško detinjstvo, obeleženo nasiljem u porodici, problematičnim roditeljskim odnosima i izloženošću zloupotrebi droga i prostituciji.

Kamačo je priznala krivicu za svoju ulogu u ubistvima i služi doživotnu zatvorsku kaznu.

Nakon zločina, zgrada u kojoj su deca ubijena srušena je, a na tom mestu kasnije su uređeni park i zajednički vrt.

Pogubljenje Rubija bilo je drugo izvršenje smrtne kazne u SAD u četvrtak. Nekoliko sati ranije, u Oklahomi je smrtonosnom injekcijom pogubljen Džejms Pavet (73), osuđen zbog planiranja i izvršenja ubistva bivšeg supruga svoje partnerke 2001. godine.