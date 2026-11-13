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Trenutak kada se stambena zgrada u Bruklinu, u Njujorku, srušila do temelja, snimila je kamera u jednom stanu. U rušenju zgrade poginulo je osam ljudi, a 18 je povređeno.

Snimak je nastao u stanu na trećem spratu u aveniji Fletbuš, gde je Anderson Velez živeo sa suprugom i dvoje male dece.

Na početku snimka vidi se Velezov devetogodišnji sin kako uzima mleko iz frižidera, dok se njegov dvogodišnji brat igra na podu.

Tada Velezova supruga otvara vrata dnevne sobe i uznemireno vrišti, što navodi starijeg dečaka da potrči ka majci, udaljavajući se od zida u trenutku pre nego što se on srušio.

- To mu je, po mom mišljenju, spasilo život - rekao je Velez za lokalne medije.

Velez, koji se u trenutku tragedije nalazio u Bronksu zbog posla, ispričao je da je primio uznemiren poziv od supruge, koja je molila spasioce da izvuku njihove sinove iz ruševina.

Njegov dvogodišnji sin je izvučen iz ruševina, i zadobio je samo ogrebotine po čelu i nogama, što je Velez okarakterisao kao čudo.

- Uši su mu bile pune zemlje, nos, mala usta, leđa, celo telo mu je bilo prekriveno zemljom - rekao je Velez o svom detetu.

Velez je naveo da je njegova supruga zadobila teške povrede rebara, kičme i ključne kosti, dok se njegov devetogodišnji sin, nakon operacije, i dalje nalazi na odeljenju intenzivne nege.

- Još uvek sam u šoku - rekao je on za "Gothamist".

- Iskreno, pokušavam da budem jak zbog svog sina, ali osećam se užasno - kazao je muškarac koji je ostao bez doma.

1/10 Vidi galeriju Bruklin Foto: Ryan Murphy/FR172324 AP, SARAH YENESEL/EPA

- Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Razmišljao sam o svojoj deci, nadajući se da su dobro i da im se nije desilo ništa ozbiljno. Bog me je čuo, jer sam se usrdno molio za njihovo zdravlje i dobrobit - rekao je on.

Kako je Velez izjavio za ovaj medij, njegova porodica se u stambenu zgradu uselila tek početkom ovog meseca, nakon što su prethodno živeli u prihvatilištu za beskućnike.

Velez i njegova porodica sada su smešteni u hotelu u Bruklinu, koji grad stavlja na raspolaganje ljudima raseljenim usled ove tragedije.

U rušenju je poginulo osam osoba, među kojima i dvoje dece, uzrasta 9 i 10 godina. dok je 18 ljudi povređeno.

Do četvrtka popodne, Vatrogasna služba Njujorka (FDNY) saopštila je da su operacije pretrage i izvlačenja na mestu događaja završene, uz potvrdu da nema više žrtava.