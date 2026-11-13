"EKSPLODIRAO TANKER U ORMUSKOM MOREUZU" Oglasila se mornarica Iranske revolucionarne garde: Naleteo na pomorsku minu
- Mornarica Iranske revolucionarne garde saopštila je da je tanker sa tečnim prirodnim gasom udario u minu i eksplodirao u Ormuskom moreuzu.
- Prema navodima iranskih medija, brod je plovio 'neovlašćenom i opasnom rutom' i ignorisao upozorenja.
- Ormuski moreuz i dalje je meta napada, a u prvih 10 dana novembra pogođeno je najmanje 10 brodova.
Mornarica Iranske revolucionarne garde saopštila je da je tanker koji je prevozio tečni prirodni gas u petak udario u pomorsku minu i doživeo eksploziju u Ormuskom moreuzu dok je plovio, kako su opisali, "neovlašćenom i opasnom rutom", preneli su državni mediji.
Detalji o tankeru nisu bili odmah dostupni. Iranski mediji su u četvrtak izvestili da su četiri naftna tankera pogođena u eksplozijama u ovom plovnom putu od vitalnog značaja za svetski pomorski saobraćaj, dodajući da su brodovi ignorisali upozorenja i ušli u zone ovog strateškog moreuza koje Iran smatra zabranjenim.
Tankeri se i dalje suočavaju sa napadima širom moreuza, uprkos oporavku saobraćaja i očekivanjima da će doći do deeskalacije američko-izraelskog rata protiv Irana, što se odrazilo na pad cena nafte.
Najmanje 10 brodova pogođeno je u prvih 10 dana novembra, nakon 37 napada u oktobru, što je bio najveći mesečni bilans od početka sukoba krajem februara, pokazuju podaci Vašingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku.
(Kurir.rs/Rojters/Foto:Ilustracija)