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Mornarica Iranske revolucionarne garde saopštila je da je tanker koji je prevozio tečni prirodni gas u petak udario u pomorsku minu i doživeo eksploziju u Ormuskom moreuzu dok je plovio, kako su opisali, "neovlašćenom i opasnom rutom", preneli su državni mediji.

Detalji o tankeru nisu bili odmah dostupni. Iranski mediji su u četvrtak izvestili da su četiri naftna tankera pogođena u eksplozijama u ovom plovnom putu od vitalnog značaja za svetski pomorski saobraćaj, dodajući da su brodovi ignorisali upozorenja i ušli u zone ovog strateškog moreuza koje Iran smatra zabranjenim.

Tankeri se i dalje suočavaju sa napadima širom moreuza, uprkos oporavku saobraćaja i očekivanjima da će doći do deeskalacije američko-izraelskog rata protiv Irana, što se odrazilo na pad cena nafte.