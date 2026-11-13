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Mornarica Iranske revolucionarne garde saopštila je da je tanker koji je prevozio tečni prirodni gas u petak udario u pomorsku minu i doživeo eksploziju u Ormuskom moreuzu dok je plovio, kako su opisali, "neovlašćenom i opasnom rutom", preneli su državni mediji.

Detalji o tankeru nisu bili odmah dostupni. Iranski mediji su u četvrtak izvestili da su četiri naftna tankera pogođena u eksplozijama u ovom plovnom putu od vitalnog značaja za svetski pomorski saobraćaj, dodajući da su brodovi ignorisali upozorenja i ušli u zone ovog strateškog moreuza koje Iran smatra zabranjenim.

Tankeri se i dalje suočavaju sa napadima širom moreuza, uprkos oporavku saobraćaja i očekivanjima da će doći do deeskalacije američko-izraelskog rata protiv Irana, što se odrazilo na pad cena nafte.

Najmanje 10 brodova pogođeno je u prvih 10 dana novembra, nakon 37 napada u oktobru, što je bio najveći mesečni bilans od početka sukoba krajem februara, pokazuju podaci Vašingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku.

(Kurir.rs/Rojters/Foto:Ilustracija)

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