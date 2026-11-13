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Evropska unija voli da misli da je na čelu regulacije veštačke inteligencije (AI), ali institucije u Briselu se bore da se nose s bujicom aktivnosti koju je ta tehnologija izazvala, piše danas Raporter i kao primer navodi Evropski parlament gde je izrada amandmana uz pomoć AI stvorila probleme.

Generalni sekretar EP Alesandro Kjoketi upozorio je ranije da je zbog upotrebe AI porastao broj amandmana u usmenim pitanjima upućenim Evropskoj komisiji, u peticijama, kao i u zahtevima za pristup dokumentima, dok je predsednica EP Roberta Metsola upozorila da izrada amandmana uz pomoć AI ne može da zameni konstruktivnu debatu sa kolegom.

Prevodioci u Parlamentu koji prilagođavaju amandmane i zakone na 24 službena jezika i koriste mašinsko prevođenje, ali ne i AI, naišli su na "halucinacije" - takozvane reference na nepostojeće zakone u pravnim tekstovima koje su sastavili zastupnici u Evropskom parlamentu, piše briselski portal.

"Članovi koriste AI kako bi bili aktivni uz malo truda i kako bi bili visoko rangirani na lestvici aktivnih članova", rekao je jedan zvaničnik.

Kako se navodi parlamentarna pitanja, ključni alat koji zastupnici u Evropskom parlamentu koriste za pozivanje Komisije na odgovornost, posebno cvetaju u eri AI.

Visoki zvaničnik EU izjavio je da su se pritužbe poslate Kancelariji evropskog ombudsmana povećale za 50 odsto zbog AI, kao i da će često loše napisane, pritužbe generisane AI da preplave instituciju u roku od nekoliko godina kako se AI bude poboljšavala.

U Evropskoj komisiji, navodi se, mnogi zvaničnici koriste ChatGPT za pisanje objava na društvenim mrežama, dokumenata o politici i govora za komesare.

Foto: screenshot YT/AssociatedPress

Zvaničnici nerado koriste domaći alat pod nazivom GPT@EC, koji je sigurniji, ali ne može da se poveže sa internetom.

Lukas Ilves, estonski stručnjak za AI koji je savetovao EK o korištenju AI, rekao je da institucije pate od onoga što je nazvao "poplavom agenata", kao i da bi AI mogla da pomogne Komisiji da postane bolja u sprovođenju procena uticaja novog zakonodavstva i vođenju javnih konsultacija.