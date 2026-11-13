Slušaj vest

Ruska državna novinska agencija TASS isključena je iz Evropske alijanse novinskih agencija (EANA).

Odluka je doneta danas na Generalnoj skupštini EANA, koja se održava u Larnaki na Kipru, prenosi Ukrinform, čiji predstavnici učestvuju na ovom događaju.

Članstvo TASS-a u Alijansi suspendovano je 27. februara 2022. godine. Od tada ovoj ruskoj agenciji nije bilo dozvoljeno da učestvuje na sastancima, konferencijama ili generalnim skupštinama organizacije.

Evropska alijansa novinskih agencija osnovana je 1956. godine i trenutno okuplja više od 30 vodećih novinskih agencija širom Evrope. Ukrajinu u Alijansi predstavlja Ukrinform, koji je član EANA od 1995. godine.

Na Generalnoj skupštini EANA održanoj 4. oktobra u Rimu doneta je odluka o osnivanju komiteta za borbu protiv dezinformacija.

Širenje propagande Kremlja

Ruska državna novinska agencija TASS godinama se suočava sa kritikama zbog bliskih veza sa Kremljom i načina izveštavanja o političkim i vojnim pitanjima, posebno od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Za razliku od nezavisnih medija, TASS je državna agencija koja deluje u okviru ruskog medijskog sistema, u kojem vlasti imaju značajan uticaj na uređivačku politiku i javno informisanje.

Jedna od glavnih zamerki odnosi se na prenošenje zvaničnih ruskih tvrdnji o ratu u Ukrajini, uključujući tvrdnje koje su međunarodni istražitelji i nezavisne organizacije za proveru činjenica osporavali ili demantovali.

Posebno je kontroverzna upotreba terminologije Kremlja, poput izraza "specijalna vojna operacija", kojim ruske vlasti označavaju invaziju na susednu državu.