Slušaj vest

Oko 4.950 ljudi iz 1.123 domaćinstva evakuisano je zbog poplava u pet opština na jugu mjanmarske države Šan, saopštila je danas lokalna vatrogasna služba.

Poplave su izazvale dugotrajne i obilne padavine koje su počele u utorak u nekoliko opština u tom delu države, navedeno je u saopštenju, prenela je Sinhua.

Spasilačke ekipe nastavile su do jutros evakuaciju stanovništva, ispumpavanje vode sa poplavljenih puteva i čišćenje područja iz kojih se voda povukla.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaŠIRENJE DEZINFORMACIJA I PROPAGANDE KREMLJA Ruski TASS izbačen iz Evropske alijanse novinskih agencija! Pala konačna odluka posle četiri godine suspenzije
Ilustracija sedišta ruske državne novinske agencije TASS
PlanetaHAOS U SRCU EVROPSKE UNIJE! Brisel se suočava sa neočekivanim problemom, zvaničnici upozoravaju na ozbiljne posledice
screenshot-12.jpg
Planeta"EKSPLODIRAO TANKER U ORMUSKOM MOREUZU" Oglasila se mornarica Iranske revolucionarne garde: Naleteo na pomorsku minu
tanker
Planeta​Nova otkrića pružaju dodatne dokaze o ratnim zločinima japanske vojske u Kini
1113slika.jpg