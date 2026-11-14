Planeta
DRAMATIČNA SITUACIJA: U Mjanmaru evakuisano gotovo 5.000 ljudi zbog poplava
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Oko 4.950 ljudi iz 1.123 domaćinstva evakuisano je zbog poplava u pet opština na jugu mjanmarske države Šan, saopštila je danas lokalna vatrogasna služba.
Poplave su izazvale dugotrajne i obilne padavine koje su počele u utorak u nekoliko opština u tom delu države, navedeno je u saopštenju, prenela je Sinhua.
Spasilačke ekipe nastavile su do jutros evakuaciju stanovništva, ispumpavanje vode sa poplavljenih puteva i čišćenje područja iz kojih se voda povukla.
(Kurir.rs/Tanjug)
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