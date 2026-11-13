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Devetnaestogodišnji mladić preminuo je od teških povreda nakon što ga je napao tigar na privatnoj farmi divljih životinja u pakistanskom gradu Lahoru, a policija je uhapsila tri osobe, uključujući vlasnika farme i muškarca koji je na društvenim mrežama poznat kao TikToker Nouman Hasan.

Napad se dogodio u sredu uveče na farmi u naselju Kahna, kada je, prema saopštenju policije, jedan korisnik društvene mreže TikTok došao na imanje kako bi snimao sadržaj sa tigrom.

Tokom snimanja, životinja je izgubila kontrolu i napala 19-godišnjeg radnika farme Talhu, koji je zadobio povrede opasne po život. Mladić je prevezen u privatnu bolnicu, gde je kasnije preminuo, prenosi Bild.

Prema pisanju lokalnih medija, tigar je prethodno izveden iz kaveza radi snimanja video-sadržaja za društvene mreže. U trenutku napada životinja je bila izvan kaveza, vezana dugim lancem.

Otac i brat nastradalog mladića, koji su takođe radili na farmi, navodno su prisustvovali napadu.

U prijavi koju je podneo otac žrtve navodi se da je tigar izveden iz kaveza kako bi učestvovao u snimanju, što je zabranjeno propisima u pakistanskoj provinciji Pendžab.

Držanje velikih mačaka u toj provinciji podložno je strogim pravilima. Životinje moraju biti registrovane i obeležene mikročipovima, dok su javna izvođenja životinja izvan ograđenih prostora izričito zabranjena.

Policija je nakon napada uhapsila vlasnika farme Fejaza i TikTokera, a kasnije je privedena i treća osoba.

Istražitelji proveravaju da li je vlasnik imao važeću dozvolu za držanje tigra, kakve su bezbednosne mere bile primenjene na imanju i da li je došlo do nemara koji je doveo do smrtnog ishoda. Pokrenut je i krivični postupak.

Tigar je predat nadležnim službama za zaštitu divljih životinja, dok je, prema pisanju pakistanskih medija, sa farme oduzeto i 33 lava. Mediji navode da je dozvola za rad farme istekla još 2025. godine.

Policija istražuje i navode da je nakon napada prvobitno pokušano da se teške povrede mladića predstave kao posledica napada psa, umesto tigra. Za sada nije poznato ko je pokušao da prikrije stvarne okolnosti događaja niti iz kog razloga.

Istraga o okolnostima tragedije je u toku.