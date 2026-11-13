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Američki predsednik Donald Tramp je sinoć izjavio da želi da "reši Kubu" pre nego što napusti funkciju i dodao da njegova administracija "veoma pažljivo prati situaciju". Američki predsednik je to rekao u razgovoru sa konzervativnim radio voditeljem Hjuom Hjuitom.

Tramp je opisao Kubu kao propalu državu. "Veoma pažljivo ih pratimo, situacija je veoma loša. To je u osnovi propalo mesto, nacija, kako god želite da je nazovete", izjavio je.

Tramp je istakao da je dobio veliku podršku od kubanskih birača na Floridi. "Voleo bih da mogu to da uradim za te ljude, za Kubance koji su došli ovde nakon što su tamo bili veoma loše tretirani", rekao je. Dodao je da bi šef diplomatije, Marko Rubio, čiji su roditelji sa Kube, "rado to uradio".

"Razmotrio bih vojnu opciju"

Na pitanje bi li upotrebio vojnu silu za oslobađanje Kube od komunističkog režima, predsednik je odgovorio da bi "svakako razmotrio tu opciju". Tramp je ranije u nekoliko navrata nagovestio moguću intervenciju. Ranije ove nedelje rekao je da veruje da će Kuba "uskoro pasti".

"Kuba se urušava. To je zemlja koja ne funkcioniše. Imaju ideologiju veoma sličnu onoj koju predstavljaju demokrate. To je komunistička, socijalistička zemlja, zapravo sve to u jednom", rekao je na brifingu za novinare u ponedeljak. Tada je odgovarao na pitanje da li i dalje planira da preuzme Kubu, dodajući da će SAD pomoći Kubi "na humanitarnoj osnovi".

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp se obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) Foto: Youtube/Associated Press

Tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru, Tramp je rekao da SAD traže "fundamentalne promene" na ostrvu.

Međutim, u martu je izjavio da veruje da će imati "čast" da preuzme Kubu. "Mislim da mogu da uradim šta god želim sa njom. Bilo da je pustim ili preuzmem, mislim da mogu da uradim šta god želim", rekao je tada novinarima.

Nove sankcije i stav administracije

Početkom ovog meseca, Trampova administracija je najavila novi paket sankcija protiv Kube. Mere su usmerene na 10 pojedinaca i entiteta povezanih sa kubanskom vladom, vojskom i naftnom industrijom.

U saopštenju, Stejt department je optužio kubansku "vladajuću elitu" da "gomila energetske, transportne i tehnološke resurse ostrva radi sopstvenog bogaćenja, dok se kubanski narod bori sa nestašicama struje, nestašicama i stagnirajućom ekonomijom".