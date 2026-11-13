Slušaj vest

Bivši portparol bivšeg ukrajinskog premijera Mikole Azarova, Sergej Zavorotni (72) teško je povređen u eksploziji automobila u Moskvi, prenosi danas "Komersant".

On je hospitalizovan u petak u teškom stanju, nakon eksplozije koja se dogodila ispod njegovog terenskog vozila na jugu Moskve.

Eksplozija automobila u Moskvi, teško povređen Bivši pomoćnik bivšeg ukrajinskog premijera Mikole Azarova, Sergej Zavorotni Foto: Printksrin

Improvizovana eksplozivna naprava, koja je ekvivalentna približno 300 grama TNT-a, detonirala je ispod donjeg dela karoserije terenskog vozila u kome se nalazio, a prema preliminarnim podacima uzrok eksplozije najverovatnije je bila magnetna mina.

Zavorotnom su prolaznici pružili prvu pomoć pre nego što je odvezen u bolnicu.

Ruske vlasti istražuju eksploziju kao pokušaj ubistva a istražitelji sumnjaju da su u pokušaj njegovog ubistva umešane ukrajinske obaveštajne službe.

Eksplozija u Moskvi dogodila se dan nakon što je u Sankt Peterburgu u eksploziji automobila bombe poginuo pukovnik ruskih Vazduhoplovnih snaga.

Još jedan ruski vojni oficir je poginuo u eksploziji automobila u istom naselju Sankt Peterburga u avgustu.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaBOMBA RAZNELA AUTOMOBIL U PUTINOVOM RODNOM GRADU, UBIJEN RUSKI PUKOVNIK! Eksplozija odjeknula čim je krenuo da izlazi iz dvorišta kuće (FOTO, VIDEO)
Ukrajina Rusija
PlanetaPUTINOV VELIKI PLAN DOŽIVEO TEŽAK UDARAC! Ukrajinski napadi ogolili slabosti Rusije, šteta će se sanirati mesecima
Ukrajinski napadi na data centre Jandeksa u Rusiji.
PlanetaPREOKRET U PREGOVORIMA, EVROPA ULAZI U IGRU! Spremaju se planovi za posleratnu Ukrajinu, ali Putin je povukao crvenu liniju - oko jedne stvari nema kompromisa!
Volodimir Zelenski, Vladimir Putin, Marko Rubio, Džej Di Vens
PlanetaPAKAO U RUSIJI ODMAH NAKON PREGOVORA! Ukrajinci udarili na Moskvu, pa zapalili naftnog giganta: Nebo gori iznad Volgograda, građani u panici na pumpama (VIDEO)
Volgograd