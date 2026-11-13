EKSPLOZIJA AUTOMOBILA U MOSKVI! Teško povređen portparol bivšeg ukrajinskog premijera - horor prizor (FOTO/VIDEO)
- Sergej Zavorotni, bivši portparol Mikole Azarova, teško je povređen u eksploziji automobila u Moskvi i hospitalizovan je u teškom stanju.
- Prema preliminarnim podacima, ispod terenskog vozila detonirala je improvizovana naprava od oko 300 grama TNT-a, najverovatnije magnetna mina.
- Ruske vlasti slučaj istražuju kao pokušaj ubistva, uz sumnju da su umešane ukrajinske obaveštajne službe.
Bivši portparol bivšeg ukrajinskog premijera Mikole Azarova, Sergej Zavorotni (72) teško je povređen u eksploziji automobila u Moskvi, prenosi danas "Komersant".
On je hospitalizovan u petak u teškom stanju, nakon eksplozije koja se dogodila ispod njegovog terenskog vozila na jugu Moskve.
Improvizovana eksplozivna naprava, koja je ekvivalentna približno 300 grama TNT-a, detonirala je ispod donjeg dela karoserije terenskog vozila u kome se nalazio, a prema preliminarnim podacima uzrok eksplozije najverovatnije je bila magnetna mina.
Zavorotnom su prolaznici pružili prvu pomoć pre nego što je odvezen u bolnicu.
Ruske vlasti istražuju eksploziju kao pokušaj ubistva a istražitelji sumnjaju da su u pokušaj njegovog ubistva umešane ukrajinske obaveštajne službe.
Eksplozija u Moskvi dogodila se dan nakon što je u Sankt Peterburgu u eksploziji automobila bombe poginuo pukovnik ruskih Vazduhoplovnih snaga.
Još jedan ruski vojni oficir je poginuo u eksploziji automobila u istom naselju Sankt Peterburga u avgustu.
(Kurir.rs/Tanjug)