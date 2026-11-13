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Bivši portparol bivšeg ukrajinskog premijera Mikole Azarova, Sergej Zavorotni (72) teško je povređen u eksploziji automobila u Moskvi, prenosi danas "Komersant".

On je hospitalizovan u petak u teškom stanju, nakon eksplozije koja se dogodila ispod njegovog terenskog vozila na jugu Moskve.

1/4 Vidi galeriju Eksplozija automobila u Moskvi, teško povređen Bivši pomoćnik bivšeg ukrajinskog premijera Mikole Azarova, Sergej Zavorotni Foto: Printksrin

Improvizovana eksplozivna naprava, koja je ekvivalentna približno 300 grama TNT-a, detonirala je ispod donjeg dela karoserije terenskog vozila u kome se nalazio, a prema preliminarnim podacima uzrok eksplozije najverovatnije je bila magnetna mina.

Zavorotnom su prolaznici pružili prvu pomoć pre nego što je odvezen u bolnicu.

Ruske vlasti istražuju eksploziju kao pokušaj ubistva a istražitelji sumnjaju da su u pokušaj njegovog ubistva umešane ukrajinske obaveštajne službe.

Eksplozija u Moskvi dogodila se dan nakon što je u Sankt Peterburgu u eksploziji automobila bombe poginuo pukovnik ruskih Vazduhoplovnih snaga.

Još jedan ruski vojni oficir je poginuo u eksploziji automobila u istom naselju Sankt Peterburga u avgustu.