SVI PRIČAJU O OVOJ FOTOGRAFIJI! Reakcija islandske premijerke prilikom susreta sa Makronom zapalila društvene mreže (FOTO)
- Makron je u Dablinu pokušao da zagrli islandsku premijerku Kristrun Frostadotir, ali je ona delovala kao da izbegava zagrljaj.
- Fotografije su pokazale da se blago povukla i stavila ruku na njegovo rame, dok je Makron ostao nasmejan.
- Susret na Evropskoj političkoj zajednici brzo je postao viralan, a britanski mediji opisali su ga kao 'ledenu dobrodošlicu'.
Francuski predsednik Emanuel Makron je uhvaćen kamerom u Dablinu u četvrtak. Nagnuo se da zagrli islandsku premijerku Kristrun Frostadotir na sastanku Evropske političke zajednice. Sudeći po fotografijama, ona je izbegla zagrljaj.
Na snimcima se vidi Frostadotir kako se blago povlači unazad i stavlja ruku na Makronovo rame, kao da ga drži na distanci.
Izgleda nelagodno i gleda ka fotografu sa svoje desne strane koji je zabeležio trenutak. Makron se, u međuvremenu, smeši, gleda je u oči i deluje veoma dobro raspoloženo. Britanski Dejli mejl je opisao susret kao "ledenu dobrodošlicu" koju ljudi obično pružaju onima koje ne vole.
Ovo nije prvi put da je francuski predsednik u centru pažnje zbog pozdrava i zagrljaja. Njegova topla, ponekad previše duga rukovanja i zagrljaji sa drugim liderima redovno se pretvaraju u viralne fotografije.
(Kurir.rs/Daily Mail/Večernji.hr)