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Francuski predsednik Emanuel Makron je uhvaćen kamerom u Dablinu u četvrtak. Nagnuo se da zagrli islandsku premijerku Kristrun Frostadotir na sastanku Evropske političke zajednice. Sudeći po fotografijama, ona je izbegla zagrljaj.

Na snimcima se vidi Frostadotir kako se blago povlači unazad i stavlja ruku na Makronovo rame, kao da ga drži na distanci.

Izgleda nelagodno i gleda ka fotografu sa svoje desne strane koji je zabeležio trenutak. Makron se, u međuvremenu, smeši, gleda je u oči i deluje veoma dobro raspoloženo. Britanski Dejli mejl je opisao susret kao "ledenu dobrodošlicu" koju ljudi obično pružaju onima koje ne vole.

Ovo nije prvi put da je francuski predsednik u centru pažnje zbog pozdrava i zagrljaja. Njegova topla, ponekad previše duga rukovanja i zagrljaji sa drugim liderima redovno se pretvaraju u viralne fotografije.

(Kurir.rs/Daily Mail/Večernji.hr)

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