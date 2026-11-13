Slušaj vest

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas upozorila je danas da Evropa ne sme da "upadne u zamke koje joj Rusija postavlja" tokom mirovnih pregovora o Ukrajini, ocenjujući da Moskva pokušava da skrene pažnju sa svojih postupaka i nametne sopstvene uslove za pregovore.

Kalas je pozdravila činjenicu da je američka strana konačno priznala da evropski predstavnici moraju da učestvuju u postizanju eventualnog mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, prenosi britanski Gardijan.

"Pozdravljam to što američka strana konačno priznaje ono što sam govorila još pre godinu i po dana, da su za bilo kakav sporazum između Rusije i Ukrajine potrebni i Evropljani", izjavila je Kalas.

Izrazila je nadu da evropski predstavnici neće samo formalno učestvovati u pregovorima, već da će imati stvarni uticaj na njihov ishod.

"Najvažnije je da se držimo našeg dogovora da prvo dolazi prekid vatre, zatim mirovni sporazum, a tek onda bilo kakvi drugi razgovori. Kada Rusija i dalje iznosi svoje maksimalne zahteve, onda i mi treba da se držimo svojih maksimalnih zahteva i odatle započnemo pregovore", poručila je ona.

1/8 Vidi galeriju Kaja Kalas, šefica diplomatije EU, na samitu u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, Omar Havana/AP

Kalas upozorava na ruske zamke u pregovorima

Šefica evropske diplomatije upozorila je da postoji opasnost da evropske zemlje prihvate pregovaračku strategiju Moskve, koja, prema njenim rečima, pokušava da skrene pažnju sa činjenice da prekid vatre još nije postignut.

"Postoji rizik da zapravo upadnemo u zamke koje Rusija postavlja, jer Moskva pokušava da skrene pažnju sa činjenice da nema prekida vatre i da nas navede da počnemo da slušamo njene zahteve", rekla je Kalas.

Ona je posebno upozorila na mogućnost da se pregovori preusmere na šira pitanja evropske bezbednosti pre nego što se zaustave borbe u Ukrajini.

"Ako upadnemo u tu zamku i počnemo da razgovaramo o evropskoj bezbednosnoj arhitekturi, ne mislim da ćemo biti u boljoj poziciji. Zapravo ćemo biti u goroj", istakla je.

Kalas je poručila da evropski lideri moraju da zadrže fokus na odgovornosti za rat.

"Hajde da se usredsredimo na ono što je pred nama. Imamo jednog agresora i jednu žrtvu. Agresor nema bezbednosnih razloga za zabrinutost, jer njega niko nikada nije napao. Oni su napadali druge. Mislim, zadržite fokus, ljudi", rekla je Kalas.

1/9 Vidi galeriju Kaja Kalas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA

"Rusi me ne žele za pregovaračkim stolom"

Visoka predstavnica EU jasno je stavila do znanja da želi da bude deo evropskog pregovaračkog tima, ističući da je imenovana upravo da predstavlja Evropu u pitanjima spoljne i bezbednosne politike.

"Znam da me Rusi ne žele, ali da li mi imamo pravo glasa o tome ko predstavlja Rusiju? Ne, nemamo", poručila je.

Dodala je da u eventualnim pregovorima ne bi predstavljala sebe, već bi postupala u skladu sa mandatom koji joj dodeli svih 27 država članica Evropske unije.

Na ponovljena novinarska pitanja o tome zašto EU još nije odlučila ko će je predstavljati u pregovorima, Kalas je odgovorila da evropske institucije imaju sopstvene procedure.

"Pa, mi imamo uspostavljene institucije, tako da ne možemo tek tako da pošaljemo bilo koju osobu koja nema institucionalnu ulogu, kao što to rade Amerikanci. Jasno je da ne bi trebalo da kopiramo iste obrasce", rekla je ona.

"Rusija želi što slabijeg protivnika"

Upitana zbog čega smatra da ruska strana ne želi njeno učešće u pregovorima, Kalas je ocenila da Moskva nastoji da pregovara sa što slabijim predstavnicima druge strane kako bi lakše ostvarila svoje ciljeve.

"Oni ne žele nikoga snažnog sa druge strane, jer žele da proguraju svoje maksimalne zahteve, kao što su oduvek radili", rekla je Kalas.

Prema njenoj oceni, ruska pregovaračka taktika zasniva se na pretnjama, ultimatumima i upotrebi sile, nakon čega Moskva čeka da zapadne zemlje ponude ustupke.

"Njihova taktika je veoma jasna. Prvo iznose pretnje i ultimatume, koriste silu, a zatim jednostavno čekaju, jer će se na Zapadu uvek naći ljudi koji će im ponuditi nešto što ranije nisu imali. I svaki put idu sve dalje", navela je.

Kalas je zaključila da Rusija nastoji da oslabi pregovaračku poziciju svojih protivnika kako bi ostvarila što veće ustupke.