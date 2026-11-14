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Vitalij Šatilov iz ruskog grada Rostova na Donu osumnjičen je za ubistvo svojih roditelja.

Ovaj četrdesetdevetogodišnji stanovnik Rostova je uhapšen u Makejevki.

On je u danima nakon zločina kupio građevinski materijal, i potom u garaži svog doma pokušao da sakrije tragove zločina.

- Nekoliko dana kasnije, tačnije dva dana kasnije, vratio sam se na mesto zločina. U prodavnici sam kupio montažnu penu i u podrumu napravio neku vrstu sarkofaga - ispričao je Šatilov.

Zatim je tu konstrukciju prekrio drobljenim kamenom, zaključao garažu i više se nije vraćao.

Ranije, u drugom sudskom postupku koji se odnosio na ubistvo njegove tašte, sud je odbio da izrekne kaznu doživotnog zatvora Šatilovu.

Sudska dokumenta, u koja je agencija TASS imala uvid, pokazuju da je činjenica da ima dvoje maloletne dece uzeta u obzir kao olakšavajuća okolnost.

Sud je takođe uzeo u obzir njegovo priznanje, kajanje, saradnju u istrazi, kao i svedočenje protiv saučesnika.

Iako je reč o povratniku u vršenju krivičnih dela - koji je okarakterisan kao osoba koja predstavlja "posebnu opasnost", za ubistvo tašte osuđen je na 22 godine zatvora, umesto na doživotnu robiju.

Ovaj muškarac je 2003. godine osuđen na 12 godina zatvora u kaznenoj koloniji zbog ubistva i krađe, ali je 2010. godine pušten na uslovnu slobodu. Kasnije je, zajedno sa saučesnikom, ubio svoju taštu radi sticanja novčane koristi, a planirali su i napad na njenu sestru.

Prema sudskoj presudi, sud je razmatrao mogućnost izricanja kazne doživotnog zatvora, ali je odlučio da to ne učini, uzevši u obzir niz olakšavajućih okolnosti. U slučaju je učestvovao i drugi optuženi, koji je takođe okarakterisan kao "posebno opasan" povratnik.

Dana 11. novembra, u Rostovu na Donu pronađeni su posmrtni ostaci starijeg bračnog para, supružnika Šatilov. Prema navodima organa reda, telo žene pronađeno je u zamrzivaču u njihovom stanu, dok se telo muškarca nalazilo u garaži u blizini kuće. Istražni komitet je pokrenuo postupak za ubistvo povodom smrti ovo dvoje ljudi.

Sledećeg dana, u Makijevki je priveden njihov četrdesetdevetogodišnji sin.