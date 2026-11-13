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Doskorašnji izvršni direktor kompanije Nvidija, Džensen Huang, imao je i treću aferu sa još jednom zaposlenom u ovom tehnološkom gigantu, prenosi britanski "San" prema saznanjima Rojtersa.

Ovaj milijarder (63), uzdrman velikim skandalom, juče je smenjen nakon optužbi da je bio u tajnim vezama sa osumnjičenom kineskom špijunkom i jednom od direktorki u Nvidiji. U najnovijem obrtu ove afere – koja je već izbrisala 500 milijardi dolara tržišne vrednosti ove kompanije za veštačku inteligenciju – agencija Rojters objavila je da je Huang imao i treću vanbračnu vezu.

Ovoga puta reč je o još jednoj zaposlenoj u Nvidiji, čiji identitet nije otkriven. Sunovrat ovog tehnološkog magnata počeo je u nedelju, kada je priznao vanbračnu vezu sa kineskom preduzetnicom Alis Huang (49), za koju američke obaveštajne službe sumnjaju da je kineska špijunka. Već juče usledile su nove optužbe – o drugoj aferi, ovoga puta sa potpredsednicom za zdravstveni sektor u Nvidiji, Kimberli Pauel (48).

Alis Huang i Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, Brendon Cook/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ova šokantna otkrića dovela su samo nekoliko sati kasnije do hitnog vanrednog sastanka upravnog odbora proizvođača kompjuterskih čipova, kako bi se odlučilo o njegovoj daljoj sudbini. Suočen sa neizbežnim ishodom, Huang se juče povukao sa funkcije izvršnog direktora kompanije koju je osnovao pre više od tri decenije.

Akcije u padu nakon skandala

Nvidija važi za jednu od najvažnijih svetskih tehnoloških kompanija i predvodnika revolucije veštačke inteligencije zahvaljujući proizvodnji najsavremenijih čipova, ali je njena budućnost sada ozbiljno ugrožena ovom kontroverzom.

Akcije kompanije danas su bile u slobodnom padu – samo u četvrtak izbrisano je 200 milijardi dolara vrednosti, dok ukupni gubitak od Huangovog prvog priznanja iznosi 500 milijardi dolara.

Kimberli Pauel, potpredsednica za zdravstvo u kompaniji Nvidija Foto: Printscreen/Youtube/Stateside Pulse, Nvidia, Printscreen/Linkedin

U međuvremenu je pokrenuta velika operacija FBI-ja kako bi se istražile sve okolnosti Huangovog odnosa sa Alis – koja nosi isto prezime, ali nije u srodstvu s njim, a za koju američki zvaničnici veruju da je kineska špijunka.

Pored poslovnog sloma, Huang, za kog se procenjuje da je jedanaesta najbogatija osoba na svetu, mogao bi u slučaju razvoda da izgubi polovinu svog bogatstva u korist supruge Lori. Par, koji se upoznao kada je njemu bilo 17, a njoj 19 godina, nema potpisan predbračni ugovor, a njihovo dvoje dece zaposleno je u Nvidiji.

Nakon Huangove smene, na mesto vršioca dužnosti izvršnog direktora imenovana je Kolet Kres, koja je sve do danas obavljala funkciju finansijske direktorke kompanije.

Skandal je zahvatio i Vašington, gde je, prema navodima medija, sada dovedena u pitanje i pozicija američkog ministra trgovine Hauarda Latnika. On se već nalazio na udaru kritika zbog optužbi da nije adekvatno nadzirao Nvidijin izvoz u Kinu, a najnovije otkriće o Huangovoj navodnoj aferi sa kineskom špijunkom samo je dolilo ulje na vatru. Uz sve to, Huanga očekuje i saslušanje pred američkim Kongresom.

(Kurir.rs/Rojters/Sun)

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