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Početak pucnjave na Glavnom trgu u Krakovu prikazuje jato ptica koje iznenada poleće i uspaničene prolaznike koji beže nakon što su se začuli pucnji.

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Poljska policija privela je 11 osoba širom zemlje zbog objava na internetu u kojima su veličale napadača odgovornog za smrtonosnu pucnjavu u Krakovu ili nagoveštavale mogućnost novih napada, uključujući i napad u Varšavi tokom obeležavanja Dana nezavisnosti Poljske 11. novembra.

Osumnjičeni su starosti od 15 do 68 godina, a među njima je deset državljana Poljske i jedan državljanin Ukrajine, izjavio je portparol policije Andžej Fijolek.

Prema njegovim rečima, pojedine objave otvoreno su veličale ubistva, dok su druge nagoveštavale mogućnost novih nasilnih napada, prenosi TVP World.

Policija je upozorila da komentari, objave i drugi sadržaji koji se dele na internetu mogu imati stvarne pravne posledice, posebno kada se njima veliča nasilje ili upućuju pretnje drugim osobama.

"Oštro osuđujemo ovakvo ponašanje i uveravamo vas da ćemo odlučno reagovati na svaku prijavu sličnog sadržaja", navela je policija u saopštenju.

1/4 Vidi galeriju Policija savladala oružanog ubicu u Krakovu Foto: Printskrin

Krvavi napad u Krakovu odneo šest života

Privođenja su usledila nakon pucnjave koja se dogodila u subotu na Glavnom trgu u Krakovu, istorijskom centru drugog po veličini grada u Poljskoj.

Dvadesetčetvorogodišnji muškarac automobilom je ušao na trg, a zatim otvorio vatru na nasumično odabrane prolaznike.

U napadu je ubijeno šest osoba, dok je 15 povređeno, među kojima su i dva policajca.

Policija je kasnije u porodičnoj kući napadača u gradu Ostrovec Švjentošiski, u centralno-južnom delu Poljske, pronašla tela njegovih roditelja i sestre. Sve tri osobe imale su prostrelne rane.

1/10 Vidi galeriju Građani pale sveće povodom masovne pucnjave u Krakovu, Poljska Foto: Beata Zawrzel/AP

Napadač je preminuo u bolnici u ponedeljak.