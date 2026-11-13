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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i italijanska premijerka Đorđa Meloni sastali su se u Dablinu, gde su razgovarali o nastavku vojne pomoći Ukrajini, protivvazdušnoj odbrani i hibridnim pretnjama. Njihov susret obeležila je i šaljiva razmena reči, koju je ukrajinski predsednik objavio na društvenim mrežama.

Prilikom susreta u Kongresnom centru u Dablinu, Melonijeva je srdačno zagrlila Zelenskog i poljubila ga dva puta u obraz, nakon čega je usledio kratak razgovor koji je privukao pažnju.

"Dugo te nisam videla!", rekla je italijanska premijerka.

"Pa ti nisi htela!", odgovorio joj je Zelenski kroz osmeh, aludirajući na činjenicu da se njih dvoje nisu sastali već nekoliko meseci.

Melonijeva je na njegovu opasku odmah reagovala odmahujući glavom i uz osmeh odgovorila: "Neee!"

Snimak ovog susreta objavio je sam Zelenski, a njegova pomalo zajedljiva šala dolazi u trenutku kada se unutar italijanske vladajuće koalicije produbljuju nesuglasice oko nastavka podrške Ukrajini.

Italija pripremila novi paket vojne pomoći

Uprkos političkim nesuglasicama u Rimu, Italija nastavlja da pruža vojnu podršku Kijevu.

Melonijeva i Zelenski razgovarali su o trinaestom paketu italijanske vojne pomoći Ukrajini, koji je nedavno potpisan, uprkos nezadovoljstvu pojedinih članova vladajuće koalicije, posebno Lige.

Prema navodima italijanskih medija, paket uključuje rakete Aster za protivvazdušne sisteme SAMP/T, municiju, satelite i radare namenjene otkrivanju neprijateljskih snaga iza linije fronta.

Tokom razgovora pomenuta je i mogućnost isporuke borbenih aviona, iako za sada nema potvrde da je o tome postignut konkretan dogovor.

Ukrajinski predsednik nastoji da obezbedi dodatnu vojnu i finansijsku pomoć zapadnih saveznika u trenutku kada se njegova zemlja suočava sa ruskim bombardovanjem i izazovima koje donose zimski meseci.

Političke podele u Rimu oko podrške Ukrajini

Zelenski i Melonijeva poslednji put su se sastali u julu, tokom samita NATO-a u Ankari, nakon čega nije bilo značajnijih javno zabeleženih susreta.

U međuvremenu su se u Italiji pojačale nesuglasice oko nastavka vojne pomoći Ukrajini.

Liga, jedna od stranaka vladajuće koalicije, protivi se novim isporukama oružja tokom 2027. godine i izražava rezerve prema uredbi kojom bi se postojeći mehanizam vojne podrške produžio za još godinu dana.

Upravo zbog takve političke situacije, šala Zelenskog o tome da Melonijeva nije želela da ga vidi dobila je dodatnu pažnju.

Iako je trinaesti paket vojne pomoći odobren, ostaje neizvesno da li će italijanska vlada uspeti da obezbedi političku saglasnost za nastavak isporuka u narednoj godini.

Razgovarali i o hibridnim napadima

Pored vojne pomoći, na sastanku je bilo reči i o hibridnim pretnjama sa kojima se suočava Italija.

Prema delovima snimka koje je objavio Zelenski, Melonijeva je tokom razgovora sa ukrajinskom delegacijom pomenula određene incidente koji su pogodili Italiju, a za koje postoje sumnje da bi mogli biti povezani sa ruskim aktivnostima.

"Dobili smo jedan imejl...", rekla je italijanska premijerka, ne precizirajući u objavljenom delu snimka na šta se tačno odnosila njena izjava.

1/15 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P

Italijanski mediji pretpostavljaju da je možda govorila o nedavnim pretnjama upućenim Palati Kiđi, sedištu italijanske vlade, koje su izazvale lažnu uzbunu zbog navodno postavljene bombe.

Nakon toga razgovori su nastavljeni o konkretnim pitanjima vojne saradnje i isporuka naoružanja Ukrajini.