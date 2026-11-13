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Tajni upadi u stanove i borba protiv hakerskih grupa: nemačke obaveštajne službe dobijaju nova sredstva u borbi protiv terorista i špijuna. Ipak, postoje određena ograničenja.

Nemačke obaveštajne službe dobijaju šira ovlašćenja za borbu protiv špijunaže, terorizma i sabotaža. Bundestag je usvojio sveobuhvatnu reformu zakona o obaveštajnim službama, za koju je glasalo 309 poslanika, dok je 190 bilo protiv, a 71 uzdržan.

Time Savezna obaveštajna služba (BND) i Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka (BfV) dobijaju dodatna ovlašćenja, između ostalog za nadzor telekomunikacija i upoređivanje biometrijskih podataka.

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Obaveštajci će moći tajno da ulaze u stanove i onesposobljavaju servere

Prema novim zakonskim rešenjima, Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka ubuduće neće biti ograničena samo na prikupljanje informacija i nadzor pojedinaca, već će pod određenim uslovima moći i tajno da ulazi u stanove i preduzima mere protiv eksploziva ili oružja.

Ipak, hapšenja i otvoreni pretresi i dalje ostaju u isključivoj nadležnosti policije.

Nova operativna ovlašćenja dobija i Savezna obaveštajna služba (BND), zadužena za prikupljanje obaveštajnih podataka u inostranstvu.

1/4 Vidi galeriju Nemačka protesti Foto: AP Ebrahim Noroozi, Blaulicht-News.de / imago stock&people / Profimedia

Ova služba će, između ostalog, moći da onesposobljava servere državnih hakerskih grupa u drugim zemljama.

Posebno telo sastavljeno od bivših sudija biće zaduženo da unapred proverava zakonitost određenih mera.

Nemačka upozorava na pretnje iz Rusije, Kine i Irana

Vladajuća koalicija CDU/CSU i SPD ovom reformom odgovara i na pogoršanu bezbednosnu situaciju, posebno kada je reč o aktivnostima stranih obaveštajnih službi, pre svega iz Rusije, Kine i Irana.

Cilj zakonskih izmena jeste i smanjenje zavisnosti Nemačke od obaveštajnih podataka koje joj dostavljaju službe prijateljskih država.

Opozicija, međutim, optužuje vladu da reformom narušava tradicionalnu podelu nadležnosti između policije i obaveštajnih službi.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint nazvao je usvojene izmene "reformom veka".

"Mi smo meta hibridnih pretnji", izjavio je političar CSU.

"Nemačka je prostor delovanja terorizma, ekstremizma i stranih sila", upozorio je Dobrint.

Prema njegovim rečima, obaveštajne službe sada će postati istinske tajne službe sa konkretnim operativnim ovlašćenjima.

Dobrint je odbacio optužbe da se reformom stvara nova "tajna policija", ocenivši takve tvrdnje kao besmislene i kao pokazatelj nepoznavanja istorije.