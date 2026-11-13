Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin ispričao je vic o lopovu, njegovoj supruzi i novcu u noćnom ormariću tokom sastanka u Kremlju sa pregovaračima SAD Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, da bi ilustrovao ono što on vidi kao kontradiktoran stav EU prema Kijevu.

Putin je podsetio da je Moskva više puta izjavila da je raspoređivanje stranih trupa u Ukrajini za Rusiju neprihvatljivo. Uprkos tome, naglasio je Putin, evropske zemlje najavljuju da nameravaju da tamo pošalju svoje vojne snage nakon što se sukob završi. Po njegovom mišljenju, takav potez bi doveo do ponovnog izbijanja rata.

Ruski predsednik je takođe kritikovao Brisel, napominjući da on trenutno odbija da razgovara o evropskoj bezbednosti u celini, preferirajući da se tim pitanjem bavi tek nakon što se u Ukrajini postigne mir.

"Ali, kada mir bude uspostavljen u Ukrajini, oni nameravaju da pošalju trupe – a to znači nastavak rata. Vratili bismo se tačno na početak", upozorio je Putin.

Kako bi dodatno pojasnio svoj stav, ruski predsednik je odlučio da ispriča vic.

"Imamo jedan veoma star vic na tu temu. S obzirom na trenutnu situaciju, mislim da je sasvim prikladan. Zamislimo lopova koji je izgradio nekoliko vikendica u blizini Kijeva i koga pozivaju na ispitivanje – recimo, pred NABU (Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine)", počeo je Putin.