Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Severna Koreja promenila je izgled svoje državne zastave prvi put posle 78 godina. Lider Kim Džong Un odlučio je da promeni njene proporcije i tako napusti oblik zastave koji je zemlja koristila od osnivanja 1948. godine, kada je nastala pod snažnim uticajem Sovjetskog Saveza.

Promenu potvrđuje izmenjeni severnokorejski Ustav, objavljen na zvaničnoj državnoj internet stranici Naenara. Prema novom članu 166, odnos visine i širine zastave iznosi 1:1,65, umesto dosadašnjih 1:2.

Šta se promenilo na zastavi?

Nova zastava primetno je kraća od stare. Ako je visoka jedan metar, do sada je bila široka dva metra, a prema novim pravilima široka je 1,65 metara.

Zadržane su prepoznatljive crvena, bela i plava boja, kao i crvena petokraka zvezda unutar belog kruga.

Prema specijalizovanom portalu NK News, bele pruge koje odvajaju središnje crveno polje od plavih ivica takođe su nešto deblje nego ranije.

Osnovni izgled zastave ostao je isti, ali je ovo prva zvanična promena njenih proporcija od osnivanja Severne Koreje 1948. godine.

Stara zastava nastala je pod sovjetskim uticajem

Severnokorejska zastava uvedena je 1948. godine, kada je zemljom upravljao Kim Il Sung, deda današnjeg lidera Kim Džong Una.

U njenom oblikovanju važnu ulogu imali su sovjetski predstavnici, koji su nakon Drugog svetskog rata pomogli u uspostavljanju komunističkog režima na severu Korejskog poluostrva.

Zvanična severnokorejska propaganda kasnije je zasluge za izgled zastave pripisivala Kim Il Sungu, predstavljajući je kao simbol njegove revolucionarne borbe protiv japanske kolonijalne vlasti.

Prema Volstrit džornalu, neuobičajena dužina stare zastave mogla je da stvara praktične probleme jer se tkanina prilikom vijorenja ponekad nabirala i zaklanjala crvenu zvezdu.

Kim Džong Un gradi sopstveni politički identitet

Analitičari smatraju da promena nije samo estetska. Kim Džong Un poslednjih godina sve više menja državne simbole kako bi naglasio sopstveni politički pravac i razlikovao svoju vladavinu od vladavine oca i dede.

Jedna od najvećih promena odnosi se na Južnu Koreju. Kim je 2023. godine odustao od dotadašnje politike mirnog ujedinjenja dve Koreje i počeo da ih predstavlja kao dve odvojene, neprijateljske države.

Severna Koreja potom je počela da uklanja izraze povezane sa ujedinjenjem iz zvaničnih dokumenata i državnih simbola.

Promenio je i državnu himnu

Severnokorejske vlasti 2024. godine promenile su deo teksta državne himne. Izraz koji se odnosio na celo Korejsko poluostrvo zamenile su rečima koje više ne upućuju na zajednički nacionalni prostor dve Koreje.

Izmene Ustava takođe su uklonile ranije odredbe o ujedinjenju, čime je dodatno potvrđen zaokret u odnosu prema Južnoj Koreji.

Promena zastave uklapa se u taj proces, iako severnokorejske vlasti nisu zvanično objasnile zašto su odlučile da promene njene proporcije.

Šta znače boje i zvezda?

Prema zvaničnom severnokorejskom tumačenju, široka crvena pruga simbolizuje krv boraca protiv japanske kolonijalne vlasti.

Beli krug i pruge predstavljaju odanost stanovništva vladajućoj Radničkoj partiji i državnom vođi, dok plave pruge simbolizuju suverenitet, mir, prijateljstvo i jedinstvo.