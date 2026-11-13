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Ilustracija mačke koja spava na sedištu brzog voza ICE u Nemačkoj.

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Jedna mačka sama je putovala brzim vozom ICE od nemačkog grada Uelcena, udaljenog oko 90 kilometara od Hamburga, krajnjeg odredišta njenog 22-godišnjeg vlasnika, koji je zakasnio da se vrati u voz tokom pauze za pušenje, zbog čega je intervenisala nemačka savezna policija.

Mačka je pronađena na sedištu u vozu ICE 78, koji saobraća na relaciji Visbaden-Hamburg, zajedno sa rancem i jaknom, ali vlasnika nije bilo, prenosi "Špigel".

Kondukter je primetio životinju bez pratnje i obavestio saveznu policiju Nemačke, nadležnu za bezbednost u železničkom saobraćaju.

Prema saopštenju policije, mačka je zajedno sa ličnim stvarima prevezena u policijsku stanicu savezne policije u hamburškom naselju Harburg, gde je dobila vodu.

Policajci su u rancu pronašli lične podatke vlasnika, kao i njegov broj telefona.

Manje od dva sata kasnije, 22-godišnji muškarac pojavio se u policijskoj stanici i objasnio da je voz u Uelcenu iznenada krenuo bez njega, dok je bio na pauzi za pušenje.

Kako je naveo, mačka je poklon njegovom sestriću.