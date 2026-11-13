Slušaj vest

Jedna mačka sama je putovala brzim vozom ICE od nemačkog grada Uelcena, udaljenog oko 90 kilometara od Hamburga, krajnjeg odredišta njenog 22-godišnjeg vlasnika, koji je zakasnio da se vrati u voz tokom pauze za pušenje, zbog čega je intervenisala nemačka savezna policija.

Mačka je pronađena na sedištu u vozu ICE 78, koji saobraća na relaciji Visbaden-Hamburg, zajedno sa rancem i jaknom, ali vlasnika nije bilo, prenosi "Špigel".

Kondukter je primetio životinju bez pratnje i obavestio saveznu policiju Nemačke, nadležnu za bezbednost u železničkom saobraćaju.

Prema saopštenju policije, mačka je zajedno sa ličnim stvarima prevezena u policijsku stanicu savezne policije u hamburškom naselju Harburg, gde je dobila vodu.

Policajci su u rancu pronašli lične podatke vlasnika, kao i njegov broj telefona.

Manje od dva sata kasnije, 22-godišnji muškarac pojavio se u policijskoj stanici i objasnio da je voz u Uelcenu iznenada krenuo bez njega, dok je bio na pauzi za pušenje.

Kako je naveo, mačka je poklon njegovom sestriću.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaTRI DANA SE ČULO MJAUKANJE IZ GROBNICE! Ljudi na groblju ostali u šoku, usledila dramatična akcija spasavanja u Poljskoj (VIDEO)
Spasavanje mačka koji je tri dana bio zarobljen u grobnici na groblju Firlej u poljskom gradu Radomu.
PlanetaNEŠTO ČUDNO SE DEŠAVA ISPOD EVROPE! Naučnici otkrili da se dve države polako okreću, iza svega stoje ogromne sile
Planeta Zemlja.
PlanetaZAKOPALI NOV AUTOMOBIL I OSTAVILI GA 50 GODINA POD ZEMLJOM! Kada su otvorili betonski trezor, dočekalo ih je iznenađenje
Plimut Belveder iz 1957. godine izvađen iz podzemnog betonskog trezora nakon 50 godina, potpuno zarđao i oštećen vodom.
PlanetaMISTERIOZNI OBJEKAT PAO USRED POLJA U AMERICI! Policija ostala u čudu zbog ogromne metalne konstrukcije, niko ne zna šta je ovo (FOTO)
Veliki misteriozni metalni objekat nalik šupljem disku, pronađen u kukuruznom polju u američkoj saveznoj državi Minesoti.