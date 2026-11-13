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Parlament Grenlanda izglasao je vraćanje većeg dela ostrva u vremensku zonu UTC-3, čime se poništava odluka iz 2022. godine, kada je glavni grad Nuk pomeren za jedan sat bliže Evropi.

Predlog stranke Siumut usvojen je juče u parlamentu Grenlanda, sa 16 glasova za i sedam uzdržanih, javlja list "Sermitsijak", prenosi Arktik tudej.

Satovi će biti pomereni unazad za dva sata 31. oktobra 2027. godine, kada se završava period letnjeg računanja vremena.

Ovom promenom Grenland će se vremenski približiti Severnoj Americi. Nuk će biti dva sata ispred Vašingtona, Otave i Ikaluita, umesto dosadašnja tri sata.

Istovremeno, vremenska razlika između Grenlanda i Kopenhagena povećaće se sa tri na četiri sata.

Grenland će za sada zadržati letnje računanje vremena, iako novi zakon daje vladi mogućnost da ga ukine.

Parlamentarni zakonodavni odbor preporučio je da se sa tom odlukom sačeka dok Evropska unija ne ukine letnje računanje vremena, kako se tokom leta ne bi dodatno povećala vremenska razlika u odnosu na Evropu.

Foto: Shutterstock/7774ever

Odluci o vraćanju na prethodnu vremensku zonu prethodili su protesti građana i peticija koju je potpisalo više od 4.000 ljudi, što predstavlja približno 10 odsto birača sa pravom glasa.

Predstavnik stranke Siumut Erik Jensen ocenio je da su pritisak javnosti i građanske inicijative doprineli donošenju odluke, koju je nazvao dobrim kompromisom. Stranka Nalerak bila je uzdržana.

Iako se nije protivila povratku na vremensku zonu UTC-3, kritikovala je zakonodavni postupak i usprotivila se tome da odluka o letnjem računanju vremena bude prepuštena Evropskoj uniji.

Stranka Inuit Atakatigit glasala je za predlog, dok je premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen iz stranke Demokratit upozorio na moguće posledice promene, ali je poručio da će poštovati odluku parlamenta.