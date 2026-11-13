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Rusija je tokom pregovora o okončanju rata u Ukrajini navodno zatražila izlazak Finske iz NATO-a i uklanjanje vojnih baza Alijanse iz Estonije, Letonije i Litvanije. Prema pisanju nemačkog Bilda, Moskva je iznela niz zahteva koji se ne odnose samo na Ukrajinu, već bi značajno promenili bezbednosni poredak u Evropi.

Ruski predlozi navodno su predstavljeni evropskim predstavnicima tokom razgovora u Abu Dabiju. Međutim, Kremlj je naknadno demantovao da je tražio izlazak Finske iz NATO-a. Nije poznato ni da li ruski predsednik Vladimir Putin podržava sve predloge o kojima piše Bild.

1/14 Vidi galeriju Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, u Sankt Peterburgu Foto: Соловьева Кристина / Zuma Press / Profimedia

Rusija navodno traži izlazak Finske iz NATO-a

Prema informacijama Bilda, Moskva želi da Finska napusti NATO i vrati se statusu koji je imala pre pristupanja Alijansi 2023. godine.

Ruski predlog navodno uključuje i uklanjanje svih vojnih baza NATO-a iz Estonije, Letonije i Litvanije. Time bi se značajno promenilo vojno prisustvo Alijanse na njenom severoistočnom krilu.

Međutim, portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je tvrdnje da je Moskva postavila uslov o izlasku Finske iz NATO-a.

"Ne znam ništa o tome. Ne, takvi uslovi nisu postavljeni. O tome se definitivno nije razgovaralo", rekao je Peskov.

Moskva želi i preostale delove Donbasa

Prema nezvaničnim predlozima koje prenosi Bild, Rusija bi zadržala svu ukrajinsku teritoriju koju trenutno okupira, a Ukrajina bi morala da joj prepusti i preostale delove Donjecke i Luganske oblasti.

Time bi Moskva dobila kontrolu nad celim Donbasom, uključujući područja koja ruska vojska nije uspela da osvoji.

Ukrajina bi morala trajno da odustane od članstva u NATO-u i ostane izvan vojnih saveza. Predlog joj, međutim, ne bi zatvorio mogućnost pristupanja Evropskoj uniji.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

Traže i demilitarizaciju Odese i Nikolajeva

Rusija navodno zahteva da ukrajinske crnomorske luke Odesa i Nikolajev budu demilitarizovane. To bi značilo da više ne bi smele da se koriste kao vojne pomorske baze.

Istovremeno, posebni sporazumi trebalo bi da garantuju slobodnu plovidbu Crnim i Baltičkim morem.

Takvi zahtevi išli bi znatno dalje od samog prekida borbi jer bi ograničili mogućnosti Ukrajine da organizuje sopstvenu odbranu.

Prema pisanju beloruskog portala Naša Niva, nezvanični ruski predlozi uključuju i promene državnog uređenja Moldavije.

Moskva navodno želi da pretvori Moldaviju u federaciju koju bi činili centralni deo zemlje, autonomna Gagauzija i Pridnjestrovlje, separatistička regija koju podržava Rusija.

Ukoliko bi Moldavija pristupila Evropskoj uniji, Gagauzija i Pridnjestrovlje bi, prema tom predlogu, dobili pravo da organizuju referendume o nezavisnosti.

Šta bi Rusija ponudila zauzvrat?

U zamenu za te ustupke Moskva bi, prema navodima medija, pristala da povuče svoje nuklearno oružje iz Belorusije.

Rusija bi se takođe obavezala da tamo neće raspoređivati rakete srednjeg dometa, uključujući sisteme Iskander i Orešnik.

Prema pisanju Naše Nive, ruski predlog uključuje i povlačenje ruskih vojnika iz Pridnjestrovlja.

Putin odbacuje strane vojnike u Ukrajini

Putin je tokom jučerašnjeg sastanka sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom ponovio protivljenje raspoređivanju stranih vojnika u Ukrajini nakon eventualnog mirovnog sporazuma.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Upozorio je da bi evropske vojne snage raspoređene u Ukrajini postale legitimne vojne mete i da bi se rat u tom slučaju nastavio.

Odbacio je i predloge o stvaranju demilitarizovanih ili neutralnih zona između ruskih i ukrajinskih položaja, insistirajući na državnoj granici kao jedinoj liniji razdvajanja.

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) ocenjuje da takav stav potvrđuje ruske zahteve za kontrolom celih Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti, uključujući područja koja ruske snage nikada nisu osvojile.

Nije poznato koje predloge Putin podržava

Bild naglašava da je reč o jednom od više predloga koji kruže nezvaničnim pregovaračkim kanalima. Nije potvrđeno da Moskva sve navedene zahteve smatra zvaničnim uslovima za mir.

Rusija zasad nije pokazala spremnost za razmenu okupiranih teritorija. Putinov savetnik Vladimir Medinski izjavio je da Moskva odbacuje takvu mogućnost i namerava da nastavi širenje takozvane bezbednosne zone u ukrajinskim oblastima Sumi i Harkov.