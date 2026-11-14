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Kineski ministar spoljnih poslova i član Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Vang Ji izjavio je tokom sastanka sa šefom južnokorejske diplomatije Čo Hjonuom da je Kina spremna da proširi saradnju sa Južnom Korejom u tradicionalnim i novim oblastima, uključujući veštačku inteligenciju i biomedicinu.

Dvojica ministara sastala su se u u Pekingu i potvrdila opredeljenost za unapređenje bilateralnih odnosa i saradnju u cilju očuvanja mira na Korejskom poluostrvu, prenosi Seul ekonomik dejli.

Vang je ocenio da su Kina i Južna Koreja "bliski susedi koji ne mogu da se udalje jedni od drugih", ističući da su dobrosusedski odnosi i prijateljstvo pravi izbor za obe zemlje.

Prema saopštenju kineskog Ministarstva spoljnih poslova, Vang je rekao da su odnosi dve zemlje ponovo na dobrom putu nakon razmene poseta i susreta njihovih lidera krajem prošle i početkom ove godine.

On je naglasio da je potrebno dodatno jačati međusobno poverenje, širiti zajedničke interese i pripremiti se za naredne kontakte na najvišem nivou.

Južnokorejski ministar spoljnih poslova Čo Hjon izjavio je da su mir i stabilnost na Korejskom poluostrvu od ključnog značaja za interese njegove zemlje, ali i za zajedničke interese Seula i Pekinga, pozivajući na jačanje strateške komunikacije radi unapređenja situacije u regionu.

On je izrazio očekivanje da će predstojeći susret predsednika Kine i Južne Koreje, Si Đinpinga i Li Džae Mjunga, u Šendženu naredne nedelje predstavljati važnu priliku za unapređenje strateškog partnerstva dve zemlje.

Čo je podsetio da su bilateralni odnosi krenuli putem potpune normalizacije nakon susreta lidera dve zemlje na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Gjongdžuu u novembru prošle godine i posete južnokorejskog predsednika Kini u januaru ove godine.

Prema njegovim rečima, očekuje se da će razmena građana između dve zemlje ove godine premašiti 10 miliona, dok je obim međusobne trgovine porastao za više od 40 odsto.

On je izrazio nadu da će dve zemlje naredne godine, kada obeležavaju 35 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, ostvariti dodatni napredak i postići konkretne rezultate koji će doprineti boljem životnom standardu njihovih građana.

Vang je istakao da će Kina i Južna Koreja, kao domaćini samita APEC-a dve godine zaredom, zajednički raditi na izgradnji azijsko - pacifičke zajednice i podsticanju zajedničkog razvoja i prosperiteta regiona.

Sastanak dvojice ministara održan je uoči samita lidera APEC-a, koji će biti održan u Šendženu 18. i 19. novembra, a na kojem se očekuje i susret predsednika Si Đinpinga i Li Džae Mjunga.

Razgovori su bili prvi susret dvojice šefova diplomatija u poslednja tri meseca, nakon Vangove posete Seulu u avgustu.

Na sastanku je verovatno bilo reči i o spornim pitanjima u bilateralnim odnosima, uključujući kineske strukture postavljene u Žutom moru, kao i neformalne restrikcije Pekinga na distribuciju južnokorejskog kulturnog sadržaja u Kini, poznate kao "hanhanrjong".