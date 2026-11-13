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Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharovasaopštila je da, koliko je poznato ministarstvu, o uključivanju evropskih partnera u narednu rundu pregovora, nije bilo reči tokom pregovora sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom u Moskvi.

Zaharova je tako prokomentarisala Kušnerovu objavu da su se "obe strane saglasile da prošire narednu rundu pregovora i uključe u nju naše evropske partnere".

"Koliko je poznato Ministarstvu spoljnih poslova Rusije, o ovoj temi nije bilo reči tokom pregovora sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom u Moskvi", rekla je Zaharova.

Vitkof je ranije izjavio da je "ruski predsednik Vladimir Putin pristao da se evropski predstavnici uključe u narednu rundu mirovnih pregovora o Ukrajini". Kušner je rekao da su se "obe strane sada saglasile da u narednu rundu pregovora budu uključeni i Evropljani".

Moskva još nije potvrdila takav dogovor, a Putin je poručio Vašingtonu da bi njegovi evropski saveznici najpre trebalo da odluče da li žele mir ili nastavak sukoba.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov je istakao da je Rusija spremna da razgovara sa Evropom nakon što bude razumela njene stvarne namere.

"Želim da vas podsetim da Putin nikada nije odbijao kontakte sa Evropljanima. Mi smo, kao ruska strana, to više puta ponavljali na različitim nivoima. Predsednik Putin nikada nije bio inicijator prekida odnosa sa Evropljanima. Sami Evropljani su odustali od tih odnosa i dijaloga", istakao je Peskov.