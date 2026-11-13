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Pet osoba primljeno je danas u bolnicu jzbog simptoma trovanja hlorom nakon hemijskog incidenta koji se dogodio u jutarnjim časovima u hemijskom postrojenju u rumunskom gradu Ramniku Valča.

Prema rečima Florina Nikolajea, načelnika Hitne službe u okrugu Valča, četiri osobe su zadržane na bolničkom lečenju, od kojih je jedna smeštena na odeljenje intenzivne nege, prenosi Ađerpres.

"Prvobitno su primljena tri pacijenta sa simptomima trovanja hlorom - jedna žena i dva muškarca. Žena je imala ozbiljnije simptome, uključujući otežano disanje, bolove u grudima, kašalj i određeni stepen respiratorne insuficijencije. Nakon pregleda u hitnoj službi, primljena je na intenzivnu negu, dok su dvojica muškaraca smeštena na odeljenje interne medicine", rekao je Nikolaje.

On je dodao da su kasnije primljeni još jedan muškarac i jedna žena.

Jedna od njih je zadržana u hitnoj službi, uz očekivanje da će nakon stabilizacije biti puštena na kućno lečenje, dok je druga hospitalizovana na odeljenju interne medicine.

Uzbuna u hemijskom kompleksu u Ramniku Valči oglašena je oko 8.00 časova, nakon što je otkriveno curenje hlora na kompresoru u postrojenju za membransku elektrolizu hemijske fabrike "Čimkompleks".

Na lice mesta upućeno je više ekipa Inspektorata za vanredne situacije okruga Valča, uključujući specijalizovane timove za hemijske, biološke, radiološke i nuklearne incidente, kao i policijske snage, kako bi zaštitili stanovništvo u okolini.

Uspostavljene su bezbednosne mere u krugu od četiri kilometra, uključujući evakuaciju zaposlenih iz kompanija koje posluju u okviru kompleksa, kao i zabranu pristupa svim putevima koji vode ka fabrici i pojedinim obližnjim deonicama.

Građanima su upućena i tri upozorenja putem sistema RO-ALERT.

Merenja specijalizovanih ekipa pokazala su povišenu koncentraciju hlora izvan industrijskog kompleksa, čak i nakon što je kompanija saopštila da je curenje zaustavljeno.

Nadležne službe su u međuvremenu uspostavile mobilni komandni centar ispred hemijskog kompleksa radi bolje koordinacije ekipa na terenu, dok je unutar postrojenja formirana i zona za dekontaminaciju osoblja.

Zaštitne mere ukinute su oko podneva, nakon što su naknadna merenja pokazala da vazduh u okolini fabrike nije kontaminiran.

Ipak, situacija je i dalje pod nadzorom Inspektorata za vanredne situacije okruga Valča.

U toku je i istraga radi utvrđivanja tačnih okolnosti incidenta i određivanja eventualnih zakonskih mera.