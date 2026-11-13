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Turska i Katar potpisali su danas sporazum o međusobnoj odbrani i još četiri sporazuma, saopšteno je iz kabineta turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, nakon što se on sastao sa katarskim emirom šeikom Tamimom bin Hamadom al-Tanijem u Istanbulu.

"Predsednik Erdogan je izjavio da ćemo nastaviti da zajedno radimo na sprečavanju ponovnog izbijanja rata u regionu Persijskog zaliva i na uspostavljanju osnove za dijalog, kao i na postizanju mira", navodi tursko predsedništvo u saopštenju objavljenom na mreži Iks, bez detalja o sporazumu.

Nakon sastanka iza zatvorenih vrata, potpisano je pet sporazuma između Turske i Katara u oblastima trgovine, obrazovanja, diplomatije i odbrane, prenosi "Hurijet".

Erdogan je tokom sastanka izjavio da će Sporazum o uzajamnoj odbrani, potpisan danas između Turske i Katara, dodati još jednu dimenziju bratstvu dve zemlje i da je Sporazum o trgovinskom i ekonomskom partnerstvu, koji je stupio na snagu prošle godine, približio zemlje njihovim ciljevima u pogledu obima međusobne trgovine, navodi se u saopštenju Direkcije za komunikacije turskog predsedništva koje prenosi turski list.

Erdogan je rekao i da Turska teži razvoju i diverzifikaciji partnerstva sa Katarom u energetskom sektoru i da će njihova saradnja u odbrambenoj industriji nastaviti da se povećava.

Izjavio je i da će nastaviti da rade zajedno kako bi sprečili ponovno izbijanje rata u regionu Zaliva i uspostavili osnovu za dijalog i mir, i istakao da je važno ubediti strane da reše svoje probleme diplomatskim putem.

Na sastanku je takođe bilo reči o izraelskim napadima na Gazu i humanitarnoj situaciji u regionu, naporima Sirije u cilju normalizacije i najnovijim dešavanjima u Libiji, dodaje se u saopštenju.

Kurir/Tanjug

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