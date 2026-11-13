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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je, tokom telefonske konferencije o situaciji u regionima koji su bili meta ruskih napada, rekao da je tempo radova na obnovi nakon ruskih udara prespor.

"Bilo je detaljnih izveštaja o posledicama udara na Sumsku oblast i radovima na obnovi u Šostki i Konotopu. Bilo je i izveštaja o Kijevskoj oblasti - Biloj Crkvi, Brovarima i drugim gradovima. Tempo radova na obnovi je prespor a nažalost, bilo je nepouzdanih informacija sa mesta u nekoliko gradova. Utvrdili smo kako da to popravimo", rekao je Zelenski u objavi na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

On je kazao da bi Ministarstvo energetike, zajedno sa ministarstvima za digitalnu transformaciju, kao i za poslove zajednica, trebalo da pripremi dodatne alate za interakciju sa gradovima i zajednicama kako bi se obezbedio brži oporavak nakon ruskih napada.

"Posebno smo razgovarali sa premijerom Ukrajine (Serhijem Koreckim) o restauraciji zgrada Instituta za traumatologiju i ortopediju u Kijevu, koje je oštetio ruski 'Šahed'. Ministar energetike je izvestio o zaštiti transformatora i druge opreme u elektroenergetskom sistemu", naglasio je Zelenski.

U ruskim napadima na Černigovsku oblast tokom protekle noći oštećeni su objekti energetske infrastrukture, zbog čega je bez struje ostalo 150.000 potrošača.