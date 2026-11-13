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Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da se u Pojasu Gaze beleži nagli porast broja respiratornih oboljenja, pri čemu se očekuje da ce situacija biti još teža nakon što je posle obilnih kiša poplavljeno desetine hiljada šatora u kojima su smešteni raseljeni Palestinci.

1/26 Vidi galeriju Gaza poplave Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, Ramez Habboub/JNA via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predstavnica SZO na okupiranoj palestinskoj teritoriji Rajnhilde van de Verdt izjavila je novinarima u Ženevi, prilikom uključenja iz Jerusalima, da "brojke već ukazuju na veliki pritisak", prenosi Rojters.

- Broj slučajeva akutnih respiratornih infekcija veći je za 33.000 u odnosu na isti period prošle godine - kazala je Van de Verdt.

Iz SZO su naveli da loši uslovi života i ekstremna prenaseljenost dovode do širenja infekcija, dok je stanovništvo Gaze sabijeno u sve manjem prostoru.

Foto: Abdel Kareem Hana/AP

- To znači da ljudi žive u uslovima veće prenaseljenosti, gde je, naravno, širenje virusa među ljudima mnogo verovatnije - navela je Van de Verdt.

Prema podacima SZO, respiratorne infekcije trenutno čine 11 odsto svih lekarskih pregleda u Pojasu Gaze.

Foto: Abdel Kareem Hana/AP

- Šokantno je što nam je samo nekoliko dana kiše jasno pokazalo šta ce doneti naredni meseci. A zima još nije ni počela u punom jeku. Najgore tek dolazi - istakla je Van de Verdt.

SZO navodi da skoro milion raseljenih lica u Gazi živi u područjima koja su izložena poplavama, od kojih se 400.000 nalazi na lokacijama koje se smatraju područjima izuzetno visokog rizika.

Foto: Abdel Kareem Hana/AP

Foto: Abdel Kareem Hana/AP

- Kako bismo sprečili epidemije, apelujemo da se laboratorijska oprema još danas propusti u Gazu, kako bismo izbegli katastrofu po javno zdravlje koja bi se nadovezala na već postojeću katastrofu - navela je Van der Verdt.