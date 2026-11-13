KATASTROFA U GAZI SVE VEĆA: Raste broj obolelih od respiratornih bolesti koje donose kiše i poplave (FOTO)
- SZO upozorava na nagli porast respiratornih oboljenja u Gazi, a broj akutnih infekcija veći je za 33.000 nego prošle godine.
- Obilne kiše poplavile su desetine hiljada šatora, dok skoro milion raseljenih živi u područjima izloženim poplavama.
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da se u Pojasu Gaze beleži nagli porast broja respiratornih oboljenja, pri čemu se očekuje da ce situacija biti još teža nakon što je posle obilnih kiša poplavljeno desetine hiljada šatora u kojima su smešteni raseljeni Palestinci.
Predstavnica SZO na okupiranoj palestinskoj teritoriji Rajnhilde van de Verdt izjavila je novinarima u Ženevi, prilikom uključenja iz Jerusalima, da "brojke već ukazuju na veliki pritisak", prenosi Rojters.
- Broj slučajeva akutnih respiratornih infekcija veći je za 33.000 u odnosu na isti period prošle godine - kazala je Van de Verdt.
Iz SZO su naveli da loši uslovi života i ekstremna prenaseljenost dovode do širenja infekcija, dok je stanovništvo Gaze sabijeno u sve manjem prostoru.
- To znači da ljudi žive u uslovima veće prenaseljenosti, gde je, naravno, širenje virusa među ljudima mnogo verovatnije - navela je Van de Verdt.
Prema podacima SZO, respiratorne infekcije trenutno čine 11 odsto svih lekarskih pregleda u Pojasu Gaze.
- Šokantno je što nam je samo nekoliko dana kiše jasno pokazalo šta ce doneti naredni meseci. A zima još nije ni počela u punom jeku. Najgore tek dolazi - istakla je Van de Verdt.
SZO navodi da skoro milion raseljenih lica u Gazi živi u područjima koja su izložena poplavama, od kojih se 400.000 nalazi na lokacijama koje se smatraju područjima izuzetno visokog rizika.
- Kako bismo sprečili epidemije, apelujemo da se laboratorijska oprema još danas propusti u Gazu, kako bismo izbegli katastrofu po javno zdravlje koja bi se nadovezala na već postojeću katastrofu - navela je Van der Verdt.
Kurir.rs/Rojters