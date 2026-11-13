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Pretnja nemačkog kancelara Fridriha Merca da će blokirati naredni budžet Evropske unije, ukoliko svih 27 članica ne prihvati obavezu obezbeđivanja novih zajmova za Ukrajinu počev od 2028. godine, uznemirila je čak i neke od najčvršćih pristalica Kijeva, prenosi briselski portal Reporter.

S obzirom na to da Ukrajina, pored već odobrenih 90 milijardi evra, za narednu godinu traži dodatnih 45 milijardi, Bugarska, Mađarska, Češka i Slovačka već su odbile da učestvuju u bilo kakvom budućem kreditiranju Kijeva.

U pismu upućenom rukovodstvu EU prošle nedelje, Merc je naveo da nije pravedno da te četiri zemlje traže podršku Nemačke za koheziona sredstva u okviru narednog budžeta, dok istovremeno odbijaju da podele finansijski teret koji Berlin snosi za Ukrajinu.

Mercov politički manevar, kojim povezuje ova dva pitanja, pokazao se, međutim, kao sporan čak i među najsnažnijim političkim saveznicima Ukrajine za stolom Evropskog saveta.

Foto: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Glasni saveznik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, premijer Slovenije Janez Janša, danas je doveo u pitanje da li je korišćenje budžeta kao sredstva pritiska ispravna strategija.

„Nismo zagovornici ovakvog povezivanja tih pitanja, jer su pregovori o sledećem sedmogodišnjem budžetu EU već dovoljno složeni i zahtevni“, izjavio je Janša.

Irski premijer Mihol Martin, domaćin današnjeg samita lidera EU, rekao je da može da razume takav potez, ali je istakao da ima „određene zabrinutosti“ u vezi s njim.

Diplomate iz zemalja koje dosledno pružaju snažnu podršku Ukrajini postavile su pitanje da li je bilo mudro što je Merc tako javno postavio ultimatum.

Većina lidera koji su se našli pod Mercovim pritiskom u javnosti kategorički je odbila saradnju. Češki premijer Andrej Babiš je u četvrtak odlučno odbacio mogućnost da prihvati smanjenje kohezionih sredstava ili da sledi stav Nemačke u pogledu podrške Ukrajini.

„Potpuno sam protiv toga, jer se evropski budžet odnosi na evropske zemlje, dok o pomoći Ukrajini moramo razgovarati odvojeno”, rekao je Babiš.

Mađarski premijer Peter Mađar, koji se prošle nedelje sastao sa Mercom u Berlinu samo nekoliko dana nakon što je nemački kancelar uputio pismo Briselu, ukazao je da budžet EU nije odgovarajući instrument za finansiranje Ukrajine, ističući da je njegova zemlja već pružila pomoć Ukrajini i prihvatila izbeglice.

Peter Mađar Foto: Robert Hegedus/MTI

Slovački lider Robert Fico optužio je Merca za „ucenjivanje” zbog povezivanja pomoći Ukrajini sa pregovorima o budžetu, dodajući da bi mogao da stavi veto na budžet, za čije je usvajanje potrebna jednoglasnost.

Bugarski premijer Rumen Radev je, međutim, danas u Dablinu zauzeo nešto umereniji stav.

„Spremni smo da razgovaramo o mehanizmima koji bi osigurali da se ta sredstva ne koriste za naoružanje, već za humanitarne aktivnosti”, rekao je on.

S druge strane, neke države koje zauzimaju različite stavove o budžetu, ipak su pružile podršku Mercu.

„Smatram da solidarnost zaista nije jednosmerna ulica”, izjavio je austrijski kancelar Kristijan Štoker, čija zemlja takođe uplaćuje u budžet EU više nego što iz njega dobija.

On je napomenuo da je sporazum, kojim je Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj omogućeno da ne učestvuju u zajmu EU Ukrajini za 2025. godinu u iznosu od 90 milijardi evra, predstavljao jednokratni izuzetak.

Švedski premijer Ulf Kristerson, koji pripada grupi država koje se zalažu za fiskalnu štedljivost, takođe je podržao nemački predlog, kao i Andris Kulbergs iz Letonije, Kristen Mihal iz Estonije i Luk Friden iz Luksemburga.