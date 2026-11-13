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Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas upozorila je danas da Evropa ne bi trebalo, kako je navela, da "upadne u zamke koje joj Rusija priprema" na mirovnim pregovorima.

To bi, prema njenim rečima, omogućilo Moskvi da "skrene pažnju" sa svojih akcija i da na kraju ostavi Evropu "u lošijoj poziciji", prenosi "Gardijan".

Kalas je, u izjavi pred početak samita EU u Dablinu, pozdravila američku stranu jer je "napokon priznala ono što je ona sama već rekla pre godinu i po dana - da su za bilo kakav dogovor između Rusije i Ukrajini potrebni i Evropljani".

- Nadam se da nećemo samo biti za stolom, već da ćemo takođe zaista uticati na ishod ovih pregovora - rekla je Kalas.

Kako je istakla, najvažnije je pridržavati se dogovora da prvo stupi na snagu primirje, zatim mirovni sporazum, a potom bilo kakva vrsta ostalih pregovora.

- Kada Rusija i dalje iznosi svoje maksimalističke zahteve, onda bi i mi takođe trebalo da se držimo maksimalističke zahteva i da počnemo sa te tačke da pregovaramo - poručila je.

Kalas je upozorila na opasnost da Evropljani "zapravo upadnu u zamke koje Rusija priprema" dok Moskva, kako je rekla, pokušava "da skrene pažnju sa činjenice da nema primirja i da oni zapravo navode Evropljane da počnu da slušaju njihove tvrdnje".

- Ako upadnemo u tu zamku i počnemo da razgovaramo... o evropskoj bezbednosnoj arhitekturi, onda ne mislim da smo u boljoj poziciji. Zapravo smo u lošijoj - istakla je Kalas.

Reagovali Rusi

Evropska unija još nije pozvana da učestvuje u pregovorima o rešavanju ukrajinskog sukoba, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

„Kaja Kalas citira Gromika (!), piše kako treba da predstavlja EU i da ‘Rusi ne žele da je vide’ u toj ulozi. Nju ne želi niko i to ne zato što je ‘opasan pregovarač’, već zato što je jednostavno glupa. I, na kraju, Evropsku uniju niko još nije ni zvao na pregovore o ukrajinskom sukobu“, naveo je Medvedev.

Medvedev je ovako komentarisao izjave visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas da bi ona trebalo da predstavlja Evropsku uniju na pregovorima.

Politiko je ranije objavio da je Evropska unija smatra kandidaturu Kaje Kalas za ulogu pregovarača sa Rusijom šalom.