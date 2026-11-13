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Evropski lideri okupljeni na samitu u Dablinu dogovorili su danas da Nemačka, Francuska, Italija, Poljska, Velika Britanija i predstavnici institucija Evropske unije učestvuju u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Ukrajinom, izjavila su za Rojters četiri izvora.

Istovremeno, izvori iz kabineta italijanske premijerke Đorđe Meloni, u palati Kjiđi u Rimu, ocenili su da je na samitu EU u Dablinu postignut važan dogovor o formiranju evropskog pregovaračkog tima za Ukrajinu, prenosi Ansa.

"Ostvaren je važan politički rezultat: definisan je evropski format za mirovne pregovore, u skladu sa zahtevom premijerke Đorđe Meloni iznetim u pismu predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti. Reč je o formatu E5, koji obuhvata Francusku, Nemačku, Italiju, Poljsku i Veliku Britaniju, uz predstavnike Evropske komisije i Evropskog saveta", naveli su izvori iz kabineta italijanske premijerke.

Oni su ocenili da je reč o rezultatu koji je u skladu sa pravcem koji je predložila Meloni, dodajući da sada sledi druga, pođednako važna faza - definisanje političkog i pregovaračkog mandata sa kojim će Evropa učestvovati u narednoj rundi razgovora.

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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u Dablinu pozvao je vlade članica EU da intenziviraju svoje učešće u mirovnim pregovorima o Ukrajini.

"Moramo osigurati da Evropa postane stalan učesnik u ovim pregovorima”, rekao je Zelenski.

Pregovori između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine održani su u Abu Dabiju 10. i 11. novembra, a posle jučerašnjeg sastanka američkih posrednika Vitkofa i Džareda Kušnera sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, najavljeno je da će biti organizovan nastavak mirivnih pregovora.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova saopštila je da, koliko je poznato ministarstvu, o uključivanju evropskih partnera u narednu rundu pregovora, nije bilo reči tokom pregovora sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom u Moskvi.

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Zaharova je tako prokomentarisala Kušnerovu objavu da su se "obe strane saglasile da prošire narednu rundu pregovora i uključe u nju naše evropske partnere".

"Koliko je poznato Ministarstvu spoljnih poslova Rusije, o ovoj temi nije bilo reči tokom pregovora sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom u Moskvi", rekla je Zaharova.

Vitkof je ranije izjavio da je "ruski predsednik Vladimir Putin pristao da se evropski predstavnici uključe u narednu rundu mirovnih pregovora o Ukrajini". Kušner je rekao da su se "obe strane sada saglasile da u narednu rundu pregovora budu uključeni i Evropljani".

Moskva još nije potvrdila takav dogovor, a Putin je poručio Vašingtonu da bi njegovi evropski saveznici najpre trebalo da odluče da li žele mir ili nastavak sukoba.