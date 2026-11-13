ZELENSKOG U IRSKOJ DOČEKALI JAJIMA: Jedan od automobila iz predsedničke kolone stigao "pomalo isprljan" (FOTO)
- Zelenski je u Dablinu učestvovao na samitu Evropske političke zajednice i sastao se sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.
Jedan od automobila iz kolone predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog gađan je jajima tokom njegove posete Irskoj, preneo je novinar britanskog "Skaj njuza" Stiven Marfi.
Marfi je na društvenoj mreži Iks objavio snimak incidenta, uz diplomatski odmeren komentar da je "jedan od automobila iz kolone Zelenskog stigao pomalo isprljan".
Zelenski je u irskoj prestonici učestvovao na samitu Evropske političke zajednice, gde se sastao sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom. Američki izaslanici u Irsku su doputovali nakon razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.
Na sastanku su razmatrani rezultati trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju, razmena zarobljenika i mogućnost uključivanja evropskih predstavnika u pregovarački proces.
Kurir.rs/Skaj njuz