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Direktor izraelske obaveštajne službe Mosad Roman Gofman doputovao je u petak u Vašington, gde će razgovarati sa visokim zvaničnicima administracije američkog predsednika Donalda Trampa o ratu sa Iranom, saopštila su za Axios tri izvora koja su upoznata sa situacijom.

Jedan od izvora je rekao da Gofman treba da se sastane sa direktorom američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džonom Retklifom.

Izvor je kazao i da se očekuje da će Gofman otputovati u Majami na sastanak sa specijalnim izaslanikom Bele kuće Stivom Vitkofom.

Tramp je do sada odbijao pritisak Netanjahua da se vrati u sukob s Iranom, a njih dvojica su razgovarali o toj temi prilikom telefonskog razgovora 5. novembra, rekao je jedan američki zvaničnik.

Umesto toga, Tramp je u četvrtak rekao da je na zahtev Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata odlučio da neće pokretati napade na Iran.