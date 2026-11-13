ŠEF MOSADA U AMERICI: Direktor izraelske obaveštajne službe sa zvaničnicima SAD o ratu sa Iranom
- Direktor Mosada Roman Gofman doputovao je u Vašington na razgovore sa visokim zvaničnicima administracije Donalda Trampa o ratu s Iranom.
- Očekuje se da se sastane sa direktorom CIA Džonom Retklifom i specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom u Majamiju.
Direktor izraelske obaveštajne službe Mosad Roman Gofman doputovao je u petak u Vašington, gde će razgovarati sa visokim zvaničnicima administracije američkog predsednika Donalda Trampa o ratu sa Iranom, saopštila su za Axios tri izvora koja su upoznata sa situacijom.
Jedan od izvora je rekao da Gofman treba da se sastane sa direktorom američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džonom Retklifom.
Izvor je kazao i da se očekuje da će Gofman otputovati u Majami na sastanak sa specijalnim izaslanikom Bele kuće Stivom Vitkofom.
Tramp je do sada odbijao pritisak Netanjahua da se vrati u sukob s Iranom, a njih dvojica su razgovarali o toj temi prilikom telefonskog razgovora 5. novembra, rekao je jedan američki zvaničnik.
Umesto toga, Tramp je u četvrtak rekao da je na zahtev Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata odlučio da neće pokretati napade na Iran.
"Na zahtev zemalja koje želim da zaštitim, idemo nešto dužim putem, na malo civilizovaniji način. Saudijska Arabija me je zamolila da stvari ostanu kakve jesu još neko vreme, jer se (Iran) raspada. Katar, Kuvajt, UAE, Bahrein, svi oni bi više voleli da se sačeka", rekao je Tramp.