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Australijski premijer Entoni Albanezenašao se u neprijatnoj situaciji nakon što je mikrofon slučajno zabeležio njegov razgovor o opasnosti od zračenja mobilnih telefona u predelu prepona.

Australijski premijer razgovarao je u petak sa Krisom Bouenom, ministrom za klimatske promene, uoči samita COP31 u Turskoj.

Na snimku njihovog razgovora vidi se kako Albaneze stavlja telefon u džep i govori Bouenu da bi trebalo da drži mobilni telefon dalje od srca jer „može da utiče na srčani ritam“.

Bouen mu je odgovorio da je "više zabrinut za svoje pantalone", na šta se premijer nadovezao rečima: "Zbog tvog k***".

Bouen se saglasio sa njim, dodajući: "Da, zbog mog k***, to je prilično važno, moglo bi se reći čak i važnije od srca".

Njih dvojica su potom prasnula u smeh, ne znajući da ih neko snima, prenosi The Telegraph.

Portparol premijera izjavio je: "Šalili su se između sastanaka".

Premijer Australije našao se u centru nekoliko kontroverzi nakon što je tokom svog drugog mandata počeo da se udaljava od tradicionalnog političkog komuniciranja i sve više okreće humoru i sadržajima koje kreiraju influenseri.

Ranije ove godine izazvao je nezadovoljstvo širom pacifičkog regiona zbog neukusne šale na račun japanske premijerke tokom jednog podkasta.

Kurir.rs/The Telegraph/Telegraf

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