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Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da je Evropska unija smogla hrabrosti da se dogovori o delegaciji za pregovore o Ukrajini, pozdravivši dogovor o tome ko će predstavljati Evropu u pregovorima sa Ukrajinom, Rusijom i SAD.

"EU je konačno smogla hrabrosti. Ovo je ogroman korak napred", rekao je Fico nakon neformalnog samita EU u Dablinu, ponovivši da Slovačka neće učestvovati u daljem kreditiranju Ukrajine, ali da je spremna da nastavi sa pružanjem humanitarne pomoći, prenosi TASR.

Prema njegovim rečima, evropsku delegaciju činiće dva predstavnika Evropskog saveta, jedan predstavnik Evropske komisije i predstavnici pet zemalja - Ujedinjenog Kraljevstva, Nemačke, Poljske, Italije i Francuske.

"Smatram izuzetno važnim pomakom to što je Evropska unija konačno našla hrabrosti da formira delegaciju koja namerava da učestvuje u pregovorima sa Ukrajinom, Rusijom i Sjedinjenim Državama", rekao je Fico, dodajući da su lideri EU u Dablinu vodili tešku raspravu o ovom pitanju, jer je "nedostajalo hrabrosti da se ovoj grupi dodeli mandat".

On je, međutim, napomenuo da će se o mandatu koji će biti dodeljen evropskim predstavnicima tek razgovarati na sastanku

"Koalicije voljnih" u Berlinu, koji je zakazan za četvrtak, 19. novembar.

U tom kontekstu, najavio je da će Slovačka prisustvovati sastanku u svojstvu posmatrača.

Fico je ocenio da će biti veoma teško postići dogovor tokom pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

"Ali moramo pokazati da je Evropa među onima koji podržavaju mir, a ne rat", naglasio je on.