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Evropa će poslati tim diplomata, koji čine predstavnici Evropske unije i pet pojedinačnih država, na sledeću rundu pregovora o Ukrajini, potvrdio je danas predsednik Evropskog saveta Antonio Košta nakon samita u Dablinu posvećenog pronalaženju načina da se izbegne isključivanje Evrope iz pregovora o okončanju rata u Ukrajini, koje predvode Sjedinjene Američke Države.

Košta je dodao da će Evropu predstavljati zvaničnici iz bloka 27 zemalja članica EU, kao i pet članica “Koalicije voljnih” koju čine Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija i Poljska, preneo je AP.

“Moramo da delujemo zajedno. Zato je neophodno da imamo tim i da nastupamo jednim glasom”, rekao je on.

Agencija Rojters objavila je ranije pozivajući se na više izvora da su evropski lideri okupljeni na samitu u Dablinu danas dogovorili da Nemačka, Francuska, Italija, Poljska, Velika Britanija i predstavnici institucija Evropske unije učestvuju u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Ukrajinom.

Evropski lideri su zabrinuti da bi proces koji predvode SAD mogao da ih ostavi po strani, a Kijev učini ranjivim, dok Moskva i Vašington odlučuju o sudbini sukoba.

Evropski lideri takođe nemaju poverenja u američkog predsednika Donalda Trampa kada je reč o pregovaranju u njihovo ime, nakon niza napetih sporova oko trgovine, Grenlanda, kao i sukoba u Iranu i Ukrajini, navodi AP.

Kako navodi agencija, evropski lideri su jedinstveni u želji da zauzmu mesto za pregovaračkim stolom, ali pojavile su se nesuglasice oko toga da li bi Evropu trebalo da predstavlja jedna osoba, što je zahtevala Rusija, a što bi, prema nagoveštajima, više odgovaralo i SAD, ili pak tim.

Zagovornici ideje o jednom izaslaniku, poput italijanske premijerke Đorđe Meloni, ističu da je odsustvo jedinstvenog evropskog glasa omogućilo pojedinim državama ili manjim grupama zemalja da vode “samostalnu” diplomatiju.

Nije odmah bilo jasno ko će predstavljati institucije EU, a u javnosti su se pojavile spekulacije da bi to mogli biti Košta ili visoka predstavnica EU za spoljne poslove Kaja Kalas, navodi AP.