TEŽAK SUDAR NA MISISIPIJU: Tanker udario u kruzer, brod delimično potonuo! (VIDEO)
- Tanker Atlantic Asphalt udario je u usidreni kruzer American Heritage na Misisipiju, dok je na brodu bilo više od 130 ljudi.
- Kruzer se nakon udara nagnuo na bok i delimično potonuo, a na lice mesta izašle su hitne službe i Obalska straža.
- Uzrok sudara i broj eventualno povređenih još se utvrđuju.
Tanker se sudario sa rečnim kruzerom na kojem se nalazilo više od 130 ljudi u petak popodne, saopštili su zvaničnici Luke Nju Orleans.
Na mesto nesreće izašli su pripadnici lučke policije Nju Orleansa, vatrogasne službe, gradske policije, američke Obalske straže, kao i ekipe hitne medicinske pomoći, navodi se u saopštenju.
Prema informacijama lučkih zvaničnika, tanker Atlantic Asphalt udario je u kruzer American Heritage, kompanije American Cruise Lines, oko 12.30 časova, dok je brod bio usidren na reci Misisipi.
Snimak koji je objavila televizija WDSU, lokalna podružnica CNN-a, prikazuje kako je ogromni tanker udario u usidreni kruzer, usled čega se brod nagnuo na bok i delimično potonuo.
Uzrok sudara, kao i broj eventualno povređenih osoba, još se utvrđuju.
"Naš neposredni prioritet je bezbednost svih putnika, članova posade i pripadnika hitnih službi. Incident je i dalje u toku i situacija se razvija", saopštila je Luka Nju Orleans.
Guverner Luizijane Džef Landri izjavio je da je upoznat sa incidentom i da će se uputiti u Nju Orleans.
Kurir.rs/Telegraf/Agencije