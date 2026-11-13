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Tanker se sudario sa rečnim kruzerom na kojem se nalazilo više od 130 ljudi u petak popodne, saopštili su zvaničnici Luke Nju Orleans.

Na mesto nesreće izašli su pripadnici lučke policije Nju Orleansa, vatrogasne službe, gradske policije, američke Obalske straže, kao i ekipe hitne medicinske pomoći, navodi se u saopštenju.

Prema informacijama lučkih zvaničnika, tanker Atlantic Asphalt udario je u kruzer American Heritage, kompanije American Cruise Lines, oko 12.30 časova, dok je brod bio usidren na reci Misisipi.

Snimak koji je objavila televizija WDSU, lokalna podružnica CNN-a, prikazuje kako je ogromni tanker udario u usidreni kruzer, usled čega se brod nagnuo na bok i delimično potonuo.

Uzrok sudara, kao i broj eventualno povređenih osoba, još se utvrđuju.

"Naš neposredni prioritet je bezbednost svih putnika, članova posade i pripadnika hitnih službi. Incident je i dalje u toku i situacija se razvija", saopštila je Luka Nju Orleans.

Guverner Luizijane Džef Landri izjavio je da je upoznat sa incidentom i da će se uputiti u Nju Orleans.