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Američka Federalna uprava za avijaciju (FAA) naredila je potpunu obustavu avio-saobraćaja na svim aerodromima širom Sjedinjenih Američkih Država, do daljeg, pozivajući se na "vanredne okolnosti".

Kako je navedeno u hitnom obaveštenju, reč je o takozvanom national ground stop, meri kojom se zaustavljaju poletanja aviona ka određenim aerodromima, odnosno obustavlja polazak letova u okviru definisanog područja.

Prema dostupnim informacijama, naredba je izdata iz bezbednosnih razloga, ali FAA za sada nije objavila šta je konkretno izazvalo ovu vanrednu situaciju. Ni očekivano trajanje obustave nije poznato.

Prema navodima iz obaveštenja koje se deli među avio-operaterima, svi avioni koji čekaju na poletanje moraju da ostanu na zemlji do nove naredbe.

Dolazni međunarodni letovi biće razmatrani pojedinačno.

Šta znači ova odluka?

Obustava poznata kao ground stop jedna je od najrestriktivnijih mera koje FAA može da uvede u upravljanju vazdušnim saobraćajem.

Ona podrazumeva privremenu zabranu poletanja za avione obuhvaćene naredbom, kako bi se sprečilo dodatno opterećenje sistema i omogućilo bezbedno odvijanje saobraćaja.

Foto: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovakve mere mogu se uvoditi zbog ozbiljnih problema u kontroli leta, tehničkih kvarova, prekida komunikacija, vremenskih nepogoda ili drugih okolnosti koje ugrožavaju bezbednost.

Pojedini korisnici i učesnici u avio-saobraćaju na društvenim mrežama pominju moguće probleme sa komunikacionim sistemima i opremom za kontrolu leta, ali ti navodi za sada nisu zvanično potvrđeni.

Prema izveštaju Axios-a, reč je o izuzetno retkoj odluci koja obuhvata aerodrome širom SA.