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Stručnjaci irske vojske za eksplozive uklonili su u petak improvizovanu eksplozivnu napravu u jednoj poslovnoj zgradi u centru Dablina, u blizini mesta gde je dan ranije, tokom dvodnevnog samita Evropske unije, priređena večera za svetske lidere.

Irska policija je saopštila da je ranije tokom petka dobila dojavu o sumnjivoj napravi u zgradi na trgu Merion skver, preneo je Rojters.

Lideri zemalja Evropske političke zajednice, koja obuhvata države članice Evropske unije, kao i one koje to nisu, okupili su se u četvrtak na večeri na drugoj strani istog trga, u Nacionalnoj galeriji Irske.

Kako je saopšteno iz policije, na lice mesta pozvan je tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava (EOD) pri odbrambenim snagama, koji je onesposobio napravu.

U saopštenju se dodaje da je istraga o incidentu u toku.

Večeri u Nacionalnoj galeriji Irske prisustvovali su, između ostalih, francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Endi Bernam i kanadski premijer Mark Karni.

Oko lokacije gde je održana večera bio je postavljen bezbednosni kordon, a putevi u blizini Merion skvera bili su zatvoreni za saobraćaj.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takođe je prisustvovao samitu, ali ne i večeri, jer se u predgrađu Dablina sastao sa izaslanicima američkog predsednika, Džaredom Kušnerom i Stivom Vitkofom.

Irska policija je navela da je ovaj dvodnevni skup predstavljao najveću bezbednosnu operaciju koju su ikada sproveli.

Samit, koji je u petak nastavljen neformalnim sastankom lidera EU, održan je na drugoj lokaciji, udaljenoj 1,5 kilometara od mesta gde je pronađena eksplozivna naprava, preneo je Rojters.