Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa proglasila je tri gangsterska klana iz Gvatemale za terorističke grupe jer finansiraju nasilje i kriminal prihodima od krijumčarenja droge.

Državni sekretar Marko Rubio je kao terorističke grupe danas oglasio gangove Los Lorencanas, Los Huistas i Los Mendoza.

Za ove tri gangove SAD tvrde da su duboko povezani sa narkokartelima iz Meksika.

Los Lorencanas se od danas smatraju "stranom terorističkom organizacijom", dok su Los Huistas i Lod Mendoza proglašeni za "specijalno označene globalne teroriste".

Obe kategorije svojim nosiocima - grupama i članstvu - donose američke sankcije, uključujući zamrzavanje imovine na američkom tlu.

Kategorija "strana teroristička organizacija" nosi sa sobom i krivično gonjenje svake osobe koje pruža podršku takvoj organizaciji.

Los Huistas deluje u zapadnoj Gvatemali duž granice sa Meksikom. Za ovaj gang se zna da ga podržavaju lokalni političari i poslovni ljudi, pa je do sada uspešno preživljavao i bivao nekažnjiv.

Vlasti Gvatemale tvrde da ovaj klan ima veze sa meksičkim narkokartelima Sinaloa i Halisko nove generacije.

Los Lorencana je porodični klan osumnjičen za krijumčarenje droge. Deluje na istoku i severu Gvatemale duž granice sa Hondurasom. Vlasti Gvatemale tvrde da je u savezu sa narkokartelom Sinaloa.

Los Mendoza je takođe porodični klan povezan sa krijumčarenjem droge, ali se smatra i da je povezan sa gvatemalanskim političarima i vladinim zvaničnicama. Deluje druž granica sa Hondurasom i Belizeom. Poznat je po nasilnoj otimačini zemlje u regionima u kojima dominira.