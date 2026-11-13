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Američka Nacionalna meteorološka služba (NWS) potvrdila je veliki problem u radu radarskog sistema, koji je zahvatio čitavu teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, što bi moglo da oteža praćenje vremenskih prilika i izazove dodatne probleme u avio-saobraćaju.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) prethodno je naredila obustavu poletanja na aerodromima širom zemlje, pozivajući se na vanredne okolnosti.

Kako prenosi Reuters, odluka je doneta nakon ozbiljnih problema u komunikaciji u centrima za kontrolu vazdušnog saobraćaja.

Avioni koji su već bili u vazduhu mogli su da nastave letove i slete, dok su međunarodni dolazni letovi razmatrani pojedinačno.

Američki zvaničnici nisu odmah objavili kada bi problemi mogli da budu otklonjeni, a putnicima je savetovano da prate obaveštenja svojih avio-kompanija.

Meteorološki podaci imaju izuzetno važnu ulogu u avio-saobraćaju, jer omogućavaju pilotima i kontrolorima letenja da prate vremenske sisteme, izbegavaju oluje i planiraju bezbedne rute.

Ipak, za sada nema zvanične potvrde da su prekid rada radarskog sistema i obustava poletanja direktno povezani.

Nadležne službe za sada nisu objavile kada bi radarska infrastruktura mogla ponovo da bude u potpunosti operativna.