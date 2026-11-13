JOŠ JEDNA DRAMATIČNA SITUACIJA U SAD: Pao radarski sistem koji prati vremenske nepogode
- NWS je potvrdila veliki problem u radu radarskog sistema širom SAD, što može da oteža praćenje vremena i avio-saobraćaj.
- FAA je ranije naredila obustavu poletanja na aerodromima zbog vanrednih okolnosti i problema u komunikaciji u kontrolnim centrima.
- Za sada nema zvanične potvrde kada će radarski sistem i avio-operacije ponovo biti potpuno normalizovani.
Američka Nacionalna meteorološka služba (NWS) potvrdila je veliki problem u radu radarskog sistema, koji je zahvatio čitavu teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, što bi moglo da oteža praćenje vremenskih prilika i izazove dodatne probleme u avio-saobraćaju.
Ovaj problem dolazi u trenutku kada se američki avio-saobraćaj već suočava sa ozbiljnim poremećajima.
Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) prethodno je naredila obustavu poletanja na aerodromima širom zemlje, pozivajući se na vanredne okolnosti.
Kako prenosi Reuters, odluka je doneta nakon ozbiljnih problema u komunikaciji u centrima za kontrolu vazdušnog saobraćaja.
Avioni koji su već bili u vazduhu mogli su da nastave letove i slete, dok su međunarodni dolazni letovi razmatrani pojedinačno.
Američki zvaničnici nisu odmah objavili kada bi problemi mogli da budu otklonjeni, a putnicima je savetovano da prate obaveštenja svojih avio-kompanija.
Meteorološki podaci imaju izuzetno važnu ulogu u avio-saobraćaju, jer omogućavaju pilotima i kontrolorima letenja da prate vremenske sisteme, izbegavaju oluje i planiraju bezbedne rute.
Ipak, za sada nema zvanične potvrde da su prekid rada radarskog sistema i obustava poletanja direktno povezani.
Nadležne službe za sada nisu objavile kada bi radarska infrastruktura mogla ponovo da bude u potpunosti operativna.
Kurir.rs/Telegraf/Agencije